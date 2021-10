Rejtélyes befektetők segítségével kerülhet Haaland Barcelonába

A Barcelona is csatába száll a Borrussia Dortmund rendkívül gólerős csatáráért, Erling Haalandért. Mint ismeretes, a klub anyagi helyzete nem tenné lehetővé az egyik legkeresettebb európai játékos megszerzését, de több befektetői csoport is hajlandó lenne segítséget nyújtani a katalánoknak a transzfer létrejöttéhez.

A Barcelona újjáépítésének fő célpontja lett Erling Haaland a spanyol sajtó szerint. A játékos szerződésében meg nem cáfolt információk alapján jövő nyáron egy 75 millió eurós kivásárlási ár lép érvénybe, így aki ezt az összeget le tudja tenni az asztalra, azzal szabadon tárgyalhat majd a játékos.

Az AS és a Sport is megírta, hogy az ügylet létrejöttét több befektető is segítheti, az értesülések szerint már konkrét ígéretet is kapott a Barcelona arra, hogy a pénz rendelkezésre áll majd Haaland leigazoláshoz. A problémát csak a játékos fizetési igénye jelentheti, a Real Madriddal és a PSG-vel is hírbe hozott támadóért igazi bérverseny indulhat be, amely miatt lehet, hogy a Barcelonának végül ki kell majd szállnia a versenyfutásból.

Azonban erre az eshetőségre is van válaszuk Laportáéknak: a pletykák szerint Haaland ügynöke, Mino Raiola és a Barcelona vezetősége kiváló kapcsolatot ápolnak egymással, így a riválisoknál könnyebben megállapodhatnak majd a felek.

