Reguilón-exkluzív: Roberto Carlos büszke rá, hogy ő volt a példaképem

Beszállt az E-Sport-ba a blancók fiatal labdarúgója.

Az E-Sport területén működő Heretics Team partnereként és résztulajdonosaként jelent ma meg egy rendezvényen Madridban Sergio Reguilón, a blancók játékosa.

Alberto Pinero kollégánknak sikerült is vele egy interjút csinálni, amelynek keretében az E-Sporthoz fűződő kapcsolatáról, a elmúlt idényéről és a jövőről is beszélt.

- Amikor megtudtam az idény elején, hogy az első csapatban játszhatok, akkor életem egyik legszebb pillanata érkezett el. Ez volt az álmom gyerekkorom óta. Aztán az is fantasztikus emlék volt, ahogy a szüleimmel a lelátón nyertünk az ellen.

A legrosszabb időszak volt az a hét, amikor a Barca ellen a bajnokságban és a kupában is elbuktunk, majd kiestünk az Ajax ellen a BL-ben. Ha valaki nekem egy éve azt mondta volna, hogy madridi derbit, El Clasicót és BL-meccset játszom, akkor azt az embert őrültnek neveztem volna.

Reguilón helyzete azonban nem biztos, hogy stabil lesz a Real-ban, de legalábbis még semmi biztosat nem tud a jövőjéről.

- Nyilván, ha kölcsön akarnak adni a nyáron, akkor az egy más helyzet lesz, de nem aggódom, nyugodt vagyok. Az elmúlt időszakban két alkalommal is egyeztettünk Zinedine Zidane-val, még semmi nem dőlt el.

Vannak külföldről, más európai országokból is ajánlataim és egyszer szívesen kipróbálnám magam Spanyolországon kívül is, de most még szeretnék a Real Madridban maradni. 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a következő idényben vagy bajnokságot, vagy kupát vagy BL-t fog nyerni a Real Madrid!

Végül pár gondolatban kitért az E-Sport-ra is.

- Dani Carvajal ellen nem nagyon érdemes Call of Duty-t játszani, mert nagyon jó benne. Ha viszont veszít, akkor nem szabad heccelni, mert olyankor képes lenne megölni.

A FIFA átlagom elég gyenge, hiszen csak 64 pontos vagyok, azonban decemberben jönnek az új mutatók, addig fel kell tornásznom ezt alaposan.

Amikor fiatalabban FIFA-ztam, sokszor a kemény löketei miatt Steven Gerrard-ot választottam, de az életben Roberto Carlos volt a példaképem. Ugyanazon a poszton játszom én is, ő is bal lábas. El is mondtam neki, hogy őt kedveltem a legjobban, mire ő azt válaszolta, hogy nagyon büszke erre – zárta gondolatait nevetve Reguilón.

