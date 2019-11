Rebrov: Szükségünk van a pontokra, ezért támadnunk kell

Ezt várja az EL-meccstől a Fradi trénere és támadója.

Az FTC megtartotta szokásos, mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját, amelyen a téma a csütörtöki, Espanyol elleni UEL-összecsapás volt. Az eseményen Sergei Rebrov és Franck Boli válaszolt az újságírók kérdéseire, számolt be minderről a fradi.hu.

- Bár több hiányzónk is van, biztos vagyok benne, hogy aki játszik majd, teljes mértékben tudja, mennyire fontos lesz a csütörtöki összecsapás. Igaz, nem lőttünk idáig sok gólt az Európa Ligában, de sok lehetőséget alakítottunk ki az ellenfelekkel szemben. Az egy más szint, itt sokkal jobban kell koncentrálni. A futballt persze élvezni is kell, ez a játék lényege, valamint az, hogy szórakoztasd a szurkolókat. Magas színvonalú mérkőzést játszhatunk teltház előtt, ezért a csapat ismét a maximumot fogja nyújtani 100 százalékos koncentráltsággal - mondta el Rebrov.

A vezetőedzőt arról is faggatták, milyen stílusban futballoznak majd a mieink.

- Szükségünk van a pontokra, egy pont nem biztos, hogy elég most nekünk, ezért persze, támadnunk kell. De azt is értenie kell mindenkinek, hogy az Európa Liga nagyon magas szint. A Fradi 15 éve nem járt itt, tehát tisztában vagyunk vele, hogy mindenki gólokat akar tőlünk látni, azonban az ellenfél erejét is muszáj, hogy tiszteljük. Ezzel együtt, ahogy eddig, úgy most is a maximumot fogjuk nyújtani, ennek volt az is köszönhető, hogy négy forduló után még a továbbjutásról beszélgethetünk.

Rebrov arról is beszélt, mennyiben lett más az Espanyol játéka azután, hogy Pablo Machín lett az együttes edzője.

- Változott az Espanyol játéka. Az a céljuk, hogy bennmaradjanak a spanyol élvonalban, ezért biztos, hogy rotál majd a spanyolok trénere. Azt azonban sosem tudhatod, hogy melyik játékos a motiváltabb: az, aki az első csapat tagja, vagy az, aki kevesebb lehetőséget kap, és be akarja verekedni magát az együttesbe, hogy a La Ligában szerepelhessen – zárta szavait az ukrán mester.

Franck Boli elsősorban azt emelte ki, hogy a Fradinak a saját taktikájával és tervével kell törődnie.

- Az Espanyolról mindenki tudja, hogy nagyon jó csapat. Nekünk nem azzal kell foglalkoznunk, hogy milyen kerettel érkezik. A spanyolok szeretik birtokolni a labdát. Persze a mi edzőnknek is megvan a terve, mi is szeretjük, ha nálunk van a labda. Harcolni fogunk, és csak a saját játékunkkal foglalkozni. Az Európa Ligában nagyon jó csapatok vannak, ezért nem könnyű a helyzetünk. Persze mindig gólokat akarunk lőni, és megnyerni a meccset – mondta el Boli.

