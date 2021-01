Rebrov szerint a túl nagy terhelés és a helyzetkihasználás a probléma a Ferencvárosnál

Ennél rosszabbul nem is kezdhette volna a szezon második felét a Ferencváros, négy mérkőzésből eddig csak egyet nyertek meg, a tegnapi Kisvárda elleni döntetlen is felvet néhány kérdést. Szerhij Rebrov szerint több oka van annak, hogy csapata az utóbbi időben gyengébb teljesítményt nyújt, de még így is úgy gondolja, hogy jó úton jár a csapata, mert legalább a helyzetek megvannak, csak nem tudják azokat kihasználni.

Az ukrán tréneja hir klubja hivatalos honlapjának, a Fradi.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy szerinte a helyzetkihasználás és a túlzott januári meccsterhelés miatt esett vissza a teljesítményük.

"Ha nem lőjük be a helyzeteinket, ez lesz a végeredmény. Szinte minden csapat így játszik ellenünk, nagyon kompaktan védekeznek, ezt az elmúlt négy meccsen is lehetett látni. Ha belőnénk a helyzeteinket, megjönne a magabiztosságunk is. A Kisvárdán azt láttam, hogy az első gólig hajtott, utána több esély lett volna a saját játékunkat játszani. különbség az, hogy tavaly ősszel kizárólag csak a Fradinak volt ilyen sűrű mérkőzés-sorozata, most viszont minden klub hasonló cipőben jár. Szerintem ez a január mindenkinek nagyon nagy megterhelést jelent. Szerintem ez túl nagy terhelés, főleg azoknak, akiknek aztán a magyar válogatottban az Európa-bajnokságon is jól kellene teljesíteniük." - mondta az ukrán szakember.

Egy valaminek azonban a döcőgösebb hetek ellenére is örülhetnek a zöld-fehérek szurkolói. Bár csapatuk nem hozza a várt eredményeket, közbe a rivális Fehérvár is sorozatban pontokat veszít, tegnap hazai pályén szenvedett vereséget a Honvéd ellen, így az FTC még növelni is tudta az előnyét, jelenleg tiznegy ponttal előzik meg Márton Gábor csapatát.