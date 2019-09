Rebrov: Szeretnénk egy jó meccset játszani az EL előtt

A Ferencváros vezetőedzője győzelemmel hangolna az Espanyol elleni mérkőzésre.

Mint ismert, a idén érdekelt az csoportkörében, ezért jövő héten csütörtökön már ott kell vitézkednie.

Az Espanyol ellen idegenben kezdik meg szereplésüket a budapesti zöld-fehérek, előtte azonban szombaton bajnoki mérkőzést játszanak a ellen.

Sergei Rebrov a fradi.hu-nak nyilatkozott a válogatott szünetről, a hétvégi találkozóról és Böde Dánielről is.

- A válogatott játékosoknak ilyenkor mindig egy kicsit nehéz a visszatérés. Múlt héten még máshova fókuszáltak, más célokért küzdöttek, más társakkal edzettek. Fejben vissza kell állniuk, ez beletelik néhány napba. Ugyanakkor már szerdán éreztem, hogy mindenki megérkezett mentálisan is, és csak a Paks elleni találkozóra összpontosít.

- Nagyon kemény ellenfél, ráadásul legutóbb a fantasztikusan kezdő Mezőkövesdet verték meg idegenben. Nem lesz könnyű dolgunk, már csak azért sem, mert Böde Dániel is őket erősíti nyár óta. Danit nagyon szerették a szurkolóink, és ő mindig mindent beleadott a győzelemért. Most is biztosan így lesz, hiába szerette meg ő is a Fradit, szombaton azon lesz, hogy bizonyítson, és gólt szerezzen ellenünk. Mi pedig mint mindig, most is a három pontért szállunk harcba.

- Nem szeretek jósolni, főleg azért, mert nem is vagyok jó benne. Egy biztos, hogy láttam a játékosaimon, hogy nagyon keményen dolgoztak a héten és nagyon szeretnének nyerni a válogatott szünet után. Jövő héten debütálunk az EL-ben, és szeretnénk előtte egy jó meccset játszani a bajnokságban!

