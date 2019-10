Rebrov: Szerdán is elmondtuk, hogy ez a célunk. Örülök, hogy sikerült!

A Ferencváros vezetőedzője elégedetten értékelt, míg a hazaiak mestere szerint fejben volt erősebb a Fradi.

Mint ismert, a bravúros 1-0-s győzelmet aratott a CSZKA Moszkva otthonában csütörtökön az Európa-ligában.

A budapesti zöld-fehérek a csereként beálló Varga Roland révén szerezték meg a győzelmet egy hajrában szerzett góllal.

A találkozó után elégedetten értékelt a vendégek vezetőedzője, Szergej Rebrov.

- Nehéz mérkőzés volt, nagyra értékelem azt, amit a második félidőben mutattunk. Olyan három pontot szereztünk meg, ami a CSZKA számára is nagyon fontos lett volna. A labdarúgásban mindig az eredmény a legfontosabb, az pedig egy másik motivációt ad a játékosoknak, hiszen nagy rangú nemzetközi megmérettetés.

- A bajnokság más felkészülést igényel, ezért is lehetett más a játékunk képe. Hogy mikor nyert a Ferencváros legutóbb idegenben csoportkörös mérkőzést, nem tudnám pontosan megmondani, de tegnap is elmondtuk, hogy ez a célunk ma. Örülök, hogy sikerült. A második játékrészben a középpályát szerettük volna megerősíteni, így semlegesíteni az átlövéseket, a hazaiak gyengébben is játszottak, lehet, hogy a kemény vasárnapi bajnoki miatt.

Viktor Goncsarenko, a CSZKA szakvezetője szerint az első félidőben kihagyott helyzetek miatt elvesztette csapata az önbizalmát, és ezt követően a Fradi fejben tudta uralni a mérkőzést.

- Sok meccsen van egy nagyon jó első félidőnk, utána viszont rosszul játszunk a másodikban. Az első játékrészben kialakított helyzeteket ki kellett volna használnunk. Sajnos ez nem jött össze. De nem ez volt a kulcs, hanem az, hogy a folytatásban sokkal rosszabbak voltunk. A helyzetkihasználás javítható az edzéseken, de itt a pszichológia is szerepet játszik. Amikor sürgős, akkor a kapu kicsinek tűnik, míg a kapus óriásinak. Ha nyugodt vagy, akkor pont fordítva van ez.

A cikk lejjebb folytatódik

- A mérkőzés lefújása után kimentünk a szurkolókhoz, a csapatkapitány vezetésével, ez korrekt dolog, velük vagyunk akkor is, amikor kikapunk, nem csak amikor nyerünk. A fiatal csapatunkat fejlesztenünk kell az edzéseken, de nem gondolnám, hogy az életkor miatt voltak a hibák a második félidőben. Nagyon tehetséges a keretünk, a tapasztalatot pedig folyamatosan gyűjtjük, az ilyen vereségek során is. Az én feladatom, hogy az erősségeinket mutassuk, a gyengeségeinket pedig próbáljuk elfedni, az erősségeinket fejlesszük. A középpályán vannak problémáink, ezekről folyamatosan beszélgetünk, a második félidőben a széleken óriási területeket hagytunk szabadon, amit utána nagyon nehéz védeni.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!