Rebrov: „Norvégiában nem nyújtott mindenki száz százalékot”

A 3–3-as idegenbeli döntetlen után holnap játszik hazai pályán visszavágót a Molde ellen a BL csoportkörbe jutásért. A szokásos meccs előtti sajtótájékoztatón Szerhij Rebrov és az első meccsen gólt szerző, elefántcsontparti támadó Franck Boli mondta el mit vár el a keddi mérkőzéstől.

„Már az első meccs előtt tudtuk, hogy nem lesz könnyű a párharc – idézi a fradi.hu az ukrán szakembert. – Norvégiában keményen játszott az ellenfél, valamint a körülmények, a műfű és az időjárás is szokatlan volt nekünk. Itthon sem számítok könnyű találkozóra, de alaposan kielemeztünk az első meccset, mindenki tudja, mire lesz szükségünk kedden, készen állunk a visszavágóra! A egy más szint, hiszen itt országok legjobbjaival kell játszani. Örülök, hogy a Ferencvárost hazai és nemzetközi szinten képviselhetjük. A tavalyi szezonban azt mondták, az Európa-liga halálcsoportjába kerültünk, ehhez képest még az utolsó meccsen is közel álltunk a továbbjutáshoz. Ha a szurkolók és az ország a pályán is látja a fejlődést, akkor valamit jól csinálunk.”

A Ferencváros szakvezetője arról is beszélt, hogy mit lát és érez a játékosaink a sorsdöntő visszavágó előtt.

Több csapat

„Már korábban feltettem a játékosoknak a kérdést, hogy ki játszott már a Bajnokok Ligájában – folytatta Szerhij Rebrov. – Egyedül Zubkov lépett pályára BL-meccsen még a Sahtarban. Mindenkinek hatalmas motiváció, hogy idáig eljuthat. A norvégiai meccsen nem nyújtott mindenki száz százalékot, tudom, mekkora potenciál van a labdarúgókban. Az itthoni visszavágón a legjobb formánk kell, és biztos vagyok benne, hogy más lesz a mérkőzés képe, mint az első találkozóé.

A cikk lejjebb folytatódik

Elefántcsontparti támadó, Franck Boli szerint a csapat sikere sokkal fontosabb annál, hogy ki szerzi a gólt.

„Jó időben jó helyen voltam a gólom előtt, szerencsésnek érzem magam hogy betaláltam, de nekem nem számít, ki a gólszerző, lehet védő vagy csatár is, a fontos, hogy a csapat eredményes legyen és elérje a célját. Norvégiai pályafutásom alatt többet játszottam műfüvön, most a természetes fűhöz vagyok szokva, ami közelebb is áll hozzám. Azért küzdünk, hogy a legmagasabb európai szinten képviselhessük magunkat. Most a BL kapujában állunk, mikor ideigazoltam, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar eljutunk erre a szintre, de egyáltalán nem vagyok meglepődve, hiszen jó csapat vagyunk egy jó edzővel. A norvég és a magyar bajnokság közti különbségek? A norvégoknál sokat számítanak a fizikai adottságok, Magyarországon viszont mindenkinek az a célja, hogy legyőzzön minket!

A Ferencváros a keddi meccsen egy győzelem vagy esetleg egy kevés gólos döntetlen – még a 2–2 is jó – kell ahhoz, hogy 25 év után újra szerepeljen a Bajnokok Ligájában és találkozzon a világ legjobb csapataival.