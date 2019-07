Rebrov: Nagyot küzdöttünk, köszönet a szurkolóknak

A Ferencváros vezetőedzője elégedett volt csapatának a teljesítményével.

Mint ismert, a Ferencváros 2-1-re megverte a bolgár Ludogorets Razgard együttesét a első fordulójának odavágóján.

A vezetést a mérkőzés elején Tokmac Nguen szerezte meg a hazaiaknak, ám a félidőre már 1-1-es döntetlennel mentek a csapatok. A második játékrész derekán azonban Tokmac passzából Zubkov megszerezte a győztes gólt.

A találkozót követő sajtótájékoztatón elégedetten nyilatkozott Szergej Rebrov.

- A szezon elején járunk, és ha ezt nézzük, akkor úgy érzem, jó meccset játszottunk. Mindkét csapat kiválóan futballozott, de igyekezett megmenteni energiákat a visszavágóra. Most már sokkal több információnk van az ellenfélről, ennek örülök. Ahogy tudunk, elkezdünk felkészülni a visszavágóra. Köszönöm a játékosoknak, hogy kitették a szívüket a pályára, a szurkolóknak pedig a csodálatos buzdítást, ők is kellettek hozzá, hogy sikerrel tudjuk kezdeni a szezont - olvasható Rebrov értékelése a fradi.hu-n, majd kitért a kapott gólra is.

- Igen, elégedett vagyok, hiszen győztünk, persze nem jó a kapott gól, de az a legfontosabb, hogy a játékosok nagyon akartak, és tetszett az, amit mutattak a pályán. Nagy előny, hogy most már van videónk a játékukról, biztosan lesznek változások a visszavágóra náluk és nálunk is, de nekünk elsősorban magunkra kell figyelni, kielemezni a hibákat, és nagyon alaposan felkészülni a jövő heti meccsre - fogalmazott az ukrán szakember, majd elmondta, mit kért szünetben a játékosaitól.

- Az első húsz perc tetszett, aztán picit kiengedtünk, voltak eladott labdák, és nem irányítottuk a játékot. Azt kértem, hogy próbáljunk meg ugyanúgy futballozni, mint a meccs elején. Ellenfelünk egymás után nyolcszor lett bajnok, szinte mindig ott volt a Bajnokok Ligája vagy az csoportkörében. Szerintem ez azt mutatja, hogy magas nívót képviselnek, és örülök, hogy megmutatták a játékosaim, hogy képesek teljesíteni ezen a szinten. Mindig vannak változások a keretben, ez szerintem normális. Petrjak és Gorriaran elment, de jöttek újak, és mindent megtettek ma a pályán. Igen, voltak hibák, de ez normális, az volt a fontos, hogy kitettek magukért, az első meccsen az új szezonban.

