Rebrov: Meg kell mutatnunk, hogy jobbak vagyunk a Vidinél

A hétvégi rangadó előtt értékelt a Fradi edzője és kapusa.

Az hétvégi fordulójában a a -t fogadja a Groupama Arénában.

A fővárosiak tetemes, 8 pontos előnnyel vezetnek a székesfehérváriak előtt, azaz a hazaiak pontszerzésével végleg eldőlne a bajnoki elsőség kérdése.

A fradi.hu tájékoztatása szerint a mai sajtócsütörtökön Sergei Rebrov és Didusz Dénes mondta el előzetes várakozásait.

Az ukrán mester szerint meg kell mutatniuk, hogy nem véletlen a két csapat közti 8 pontos különbség.

- Nem foglalkozunk még a bajnoki címmel, mert sok meccs van még hátra, lépésről lépésre haladunk, minden találkozón a három pont a célunk. Majd akkor örülünk a bajnoki címnek, ha biztossá válik. Minden meccset kielemzünk, így a korábbi, Vidi elleni találkozókkal is megtettük ezt. Az a legfontosabb, hogy a játékosok megértsék, mit várok el tőlük, és százszázalékosan koncentráljanak.

Hazai pályán leszünk, ezért magabiztosnak kell lennünk, meg kell mutatnunk, miért van nyolc pont közöttünk. Tiszteljük az ellenfelet, de a Vidinek kell jobban aggódnia a meccs miatt, mi a saját futballunkra koncentrálunk. Fontos, hogy ne foglalkozzunk túl sokat az ellenféllel.

Dibusz Dénest azzal kapcsolatban faggatták, mennyire jelent külön presztízskérdést az a találkozó előtt, hogy ebben a szezonban még nem sikerült legyőzniük a Vidit.

- Az nem kérdés, hogy a három pont a célunk, és ebből a szempontból mindegy, ki az ellenfél, de azt nem tagadom, hogy emiatt külön pikantériája van a mérkőzésnek. Látjuk, hogy volt olyan meccs ellenük, amikor nem tudtuk azt mutatni, amit akartunk, főleg az őszi találkozókon.

A cikk lejjebb folytatódik

A kupameccs kicsit más volt, a visszavágón a kiállításom miatt távolabb kerültünk attól a tervtől, amit elterveztünk, de a meccs elején látszott, tudjuk, mit kell játszanunk ellenük és jól is ment a futball. Most is felkészültünk belőlük, megpróbáljuk megmutatni, hogy mi vagyunk a jobb csapat, és igyekszünk itthon tartani a három pontot.

