Rebrov: Komolyan vesszük a Debrecen elleni találkozót

A Ferencváros trénere szeretné, ha csapata kiszolgálná a közönséget az idény utolsó hazai mérkőzésén.

A már biztosan bajnok ma este a nemzetközi porondért még küzdő Debrecennel csap össze.

A zöld-fehérek vezetőedzője, Szergej Rebrov nyilatkozott a mérkőzést megelőzően.

Az ukrán tréner elmondta, annak ellenére, hogy csapatának nincsenek már szükségei a pontokra, komolyan veszik a találkozót.

Rebrov szeretné azt, ha a kilátogató drukkerek elégedetten távoznának a stadionból.

- Tudjuk, hogy a DVSC-nek nagyon fontos a meccs a nemzetközi porondért való küzdelemben, de mi is komolyan vesszük majd a találkozót. Koncentráltak leszünk, az idény utolsó hazai meccsén is jó futballal és győzelemmel akarunk örömet szerezni a szurkolóknak. Remélem, hogy a szurkolók közül is sokan kihasználják még ezt a meccset, és megtisztelik a jelenlétükkel a játékosokat, akik megszerezték a klub történetének 30. bajnoki címét.

A sérültek mellett Davide Lanzafame és Fernando Gorriaran eltiltás miatt hagyja ki az összecsapást, így néhány helyen biztosan változik majd a Fradi összeállítása a derbihez képest.

A cikk lejjebb folytatódik

- Sok játékosunk van, akikre nem számíthatunk a találkozón, de így is sokat segít nekünk már a következő szezonra való készülésben, hogy együtt vagyunk, együtt küzdünk a pályán. Szerencsére elég bő a keretünk ahhoz, hogy a konkurenciahelyzet is motiválja a játékosokat, és biztos vagyok benne, hogy a DVSC ellen is mindenki a legjobbjára törekszik majd.

