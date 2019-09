Rebrov: Kiválóan futballoztunk egy erős csapat ellen

A Ferencváros vezetőedzője elégedetten értékelt a barcelonai pontszerzést követően.

Mint ismert, a 1-1-es döntetlent ért el az Espanyol otthonában az Európa Ligában.

A zöld-fehérek már a 10. percben megszerezték a vezetést egy öngól révén, amit a második félidő elején egyenlített ki a hazai csapat.

A lefújás után Szerhij Rebrov elégedetten nyugtázta csapata teljesítményét.

- Elmondtam a meccs előtt is, hogy az Espanyol nem véletlen van itt, egy hihetetlenül erős bajnokságból, a La Ligából kvalifikálta magát, míg nálunk sokan most debütáltak ilyen szinten. A mérkőzés elején kiválóan futballoztunk, gólt is szereztünk, megérdemelten vezettünk. Aztán viszont átadtuk a területet, feljavult ellenfelünk, amely egy nagyon erős csapat, nem számít, hol vannak a tabellán jelenleg.

Vezetőedzőnk újságírói kérdésre Isael lecserélésére, valamint arra is reagált, mennyire volt elégedett a játékosai magabiztosságával.

- Isael az előző hónapban csak néhány percet játszott, sokat dolgozott, de ma ennyi volt benne. Boldog vagyok, hogy mindent megtett a csapatért, de még nem százszázalékos. A magabiztosság a játék része. Az első részében a meccsnek, láttuk, hogy ez egy új tapasztalat a számunkra. Meg kellett őriznünk az eredményt egy nagyon erős csapattal szemben, amely kiválóan futballozott, jól kontrollálta a labdát, ezért nagyot kellett küzdenünk védekezésben. A második félidőben próbáltunk kontrázni, de az már kevésbé sikerült.

Sergei Rebrov elmondta azt is, hogy a kapott gólnál ő sem látta pontosan mi történt, még meg kell néznie videón. Vezetőedzőnk szerint alaposan elfáradtak a játékosok, és nehéz lesz vasárnapra, a ZTE elleni mérkőzésre készen állniuk, de mindent megtesznek ennek érdekében.

