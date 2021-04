Rebrov: „Hiába próbálom feltüzelni a játékosokat, hiányoznak a szurkolók”

A Ferencváros nem lett bajnok, a Szabics Imre első győzelme, az Újpest újabb súlyos veresége. Edzői értékelések.

Ferencváros–Puskás Akadémia 1–1

Szerhij Rebrov (FTC): „Mindig nehéz a Puskás Akadémia ellen játszani. Talán a harmadik-negyedik alkalommal történt meg ugyanaz, az elején kaptunk egy gólt, majd futhattunk az eredmény után. Büszke vagyok a játékosaimra, hiszen nagyon is nyerni szerettek volna, de nem volt egyszerű egy olyan rendezett csapat ellen játszani, mint a Puskás Akadémia – kezdte a tréner. - Nem vagyok csalódott, örülök, hogy a játékosaim ilyen mérkőzéseken szerezhetnek tapasztalatot. A Puskás Akadémia megérdemelten áll a második helyen, az egyik legjobb csapat a magyar bajnokságban a gyors támadásokat tekintve. Még öt forduló hátravan, úgy gondolom, elérjük a célunkat. Nem tudnék olyan játékost mondani, akinek gondja lett volna a motivációval. Mindenki átérezte a Puskás Akadémia elleni mérkőzés súlyát, a játékosok szerették volna lezárni a szezont. Nagyon nehéz közel egy éve szurkolók nélkül játszani, én hiába próbálom feltüzelni a játékosokat, nem tudom azt a pluszt megadni nekik, mint amit a szurkolók jelentenek. Szerintem ma nem nehezedett nagyobb nyomás a játékosokra, mint mondjuk a BL-selejtezők idején vagy olyankor, amikor teltházas meccseken lépnek pályára, mindenki átérezte a feladat súlyát. Én úgy éreztem, hogy felszabadultan játszhattak. Örömteli, ha az új játékosok ilyen gyorsan be tudnak illeszkedni és megértik, mi az, amit elvárunk tőlük a Ferencvárosban. Ha megnézzük Aissa játékát a kezdetektől fogva, gyorsan és sokat fejlődött. Igaz, az első félidőben több labdát veszített, de tényleg nagyon aktív volt és gólt is szerzett. Örülök, hogy hamar beilleszkedett. Ami az én jövőmet illeti, egyéves élő szerződésem van, meglátjuk, mit hoz a jövő.” (fradi.hu)

Hornyák Zsolt (Puskás): „Nemcsak frázisokkal jöttünk ide, de megpróbáltuk megnehezíteni a Fradi ünnepét, amit nem szerettem volna, hogy ez ma történjen meg. Ehhez hozzátették a játékosaim azt a teljesítményt, amivel úgy érzem, hogy elég jó focit produkáltunk. Kicsit hiányérzetem van. Plsek nagyon jól teljesített csatárként, jól helyettesítette Géresi Krisztiánt, aki apró izomsérüléssel küszködött. Úgy döntöttem, nem fogom veszélyeztetni az egészségügyi állapotát. Azt játszottuk, amit elterveztünk. Viszont többet kellett volna játszanunk még az utolsó húsz percben. Kicsit hagytuk magunkat letámadni és ebből a Fradi egyéni hiba után egyenlített. Azért is mondom, hogy hiányérzetem van, mert meg is tudtuk volna nyerni a mérkőzést. Végül igazságos lett a végeredmény. Ebben a mérkőzésben a részünkről több volt. Nem szeretnék nem szerény lenni, mert odajutott a csapatom, hogy elégedetlen tudok lenni egy kicsit egy ilyen ellenfél ellen, mint a Fradi. Nem akarok szemtelen lenni, tényleg nagy alázattal jöttünk ide, de nem szerettük volna, hogy a Fradi a mérkőzés után ünnepeljen. Így is készültünk, jó focit láthattak a nézők. Telt ház esetén más eredmény született volna, az ilyen meccseken nagyon hiányoznak számunkra a nézők.”

MOL Fehérvár–Újpest 4–0

Szabics Imre (Fehérvár): „Jó mérkőzést játszottunk az Újpest ellen, köszönöm az egész stáb munkáját és természetesen a játékosok hozzáállását, teljesítményét is. A MOL Fehérvár FC vezetőedzőjeként az első bajnoki győzelmet megszerezni különleges dolog. Örülök, hogy sok olyan dolgot sikerült a játékosoknak megvalósítaniuk, amiket az edzéseken gyakoroltunk. A játékosaim ma tökéletesen ráéreztek azokra a helyekre, ahol fel kell venniük a labdát, de az kicsit bosszantott, hogy sokszor eladtuk a játékszert. Az első félidővel elégedett vagyok, a második félidőnek azonban volt egy olyan szakasza, amikor nem voltam elégedett a játékunkkal. Következik a MOL Magyar Kupa elődöntője, annak a találkozónak az MTK az esélyese, mi azonban szeretnénk meglepetést okozni csütörtökön idegenben.” (molfehervarfc.hu)

Michael Oenning (Újpest): „Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a MOL Fehérvár FC-nek a győzelemhez, teljesen megérdemelten nyerték meg a mai találkozót. Nagyon koncentráltan és összeszedetten játszottak, négy gólt lőttek ellenünk, úgyhogy a tények magukért beszélnek. Nem szabad panaszkodnunk emiatt, el kell fogadnunk a mai remek teljesítményüket. Több ok is vezetett ehhez a vereséghez, elsősorban a kulcsjátékosok hiánya, akiket nem tudtunk megfelelően pótolni, plusz a pályán is történt sérülés, ami szintén hátráltatott bennünket. A tény az, hogy előfordul, hogy az ember erősebb ellenféllel találja magát szemben. Megpróbáltam mindent bevetni és mindenkinek lehetőséget adni, már csak azért is, mert együtt vesztünk és együtt nyerünk, a csapatnak együtt kell ezeket a pillanatokat megélnie. Nyilván nem szeretek veszíteni, de ebben a stadionban elfogadható. Annak természetesen nem örülök, hogy négy kapott góllal megyünk haza. Azonban ezt is el kell fogadnunk és a helyén kell kezelnünk. Most az a feladatunk, hogy koncentráljunk az előttünk álló MOL Magyar Kupa találkozóra, akkor újra bizonyíthatunk és megmutathatjuk a jobbik arcunkat.” (ujpestfc.hu)

MTK–Budafok 0–0

Michael Boris (MTK): „Az első félidőben jól kezdtünk, több helyzetünk volt arra, hogy eldöntsük a mérkőzést, azok révén megnyerhettük volna a meccset. Volt több olyan lehetőségünk, amikor nem megfelelő döntést hoztunk, mert amikor passzolni kellett volna, lőttünk, amikor lőni, akkor passzoltunk, így nem tudtunk előnybe kerülni. A második félidőben is inkább mi irányítottunk, de már kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, ám Varga révén mi szerezhettük volna meg a győztes gólt, de Bese mentett. Aztán jött a piros lap, a Budafok is rákapcsolt, főleg a pontrúgásokból jelentettek veszélyt, de nekünk is volt még lehetőségünk például Prosser révén. Természetesen, amikor ott vagy a dobogó közelében tartósan, merészebbet is álmodsz, ezért is szerettünk volna nyerni, de az elsődleges cél még mindig az, hogy minél előbb elérjük minimum a 45 pontot. Ha viszont nem rúgjuk be a helyzeteket, akkor nem remélhetünk 3 pontot. Sajnos a “jobban visszaálló” csapatok ellen nehezebben tudunk jól játszani, mert nehezebb ellenük sok helyzetet kialakítani, de dolgozunk azon, hogy az ilyen típusú mérkőzéseken is eredményesebbekké tudjunk válni, hiszen például az előttünk álló együttesek abban jók igazán, hogy az ilyen találkozókat lezárják már az első félidőben, ha megvan rá a lehetőségük.” (mtkbudapest.hu)

Csizmadia Csaba (Budafok): „Az első félidőben az volt a tervünk, hogy kicsit visszább állunk, ettől függetlenül sajnos kevesebbet mutattunk támadásban. Az MTK-nak volt három vagy négy lehetősége, amiből nem tudott gólt szerezni. A második játékrészre sikerült váltanunk, kiegyenlítettebbé vált a játék, nekünk is voltak gólszerzési lehetőségeink. Ha valamelyik kontratámadást sikerül végigvinnünk, mindhárom pontot begyűjthettük volna, főleg a piros lapot követően. Összességében nem vagyok elégedett, mert mindig a maximumra törekszünk, de a játék képe alapján reális a döntetlen.” (budafokimte.hu)

