Rebrov győzne az idény utolsó tétmérkőzésén

A Ferencváros trénere mindenképpen megszerezné a három pontot az éremátadás előtt.

A már fordulókkal ezelőtt bebiztosította bajnoki címét, azonban az együttes szakvezetője, Rebrov nem hagyja lazsálni játékosait.

Az ukrán edző szeretné, ha csapata győzelemmel zárna a 2018/2019-es szezont.

Bár komoly téttel már egyik együttes számára sem bír a találkozó Sergei Rebrov ezt a mérkőzést is fontosnak tartja.

A cikk lejjebb folytatódik

- A elleni összecsapáson mindent meg kell tennünk azért, hogy szép búcsút vegyünk a szezontól. Ez a siker lélektanilag is sokat számíthat, mielőtt megkezdenénk a felkészülést a következő idény kihívásaira. Mi az elmúlt két fordulóban is megmutattuk, hogy bajnokként is komolyan vesszük a meccseket, és ugyanezt a mentalitást várom a játékosoktól Felcsúton is - nyilatkozott Rebrov a fradi.hu-nak.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!