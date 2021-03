Rebrov egyre nehezebben viseli a zárt kapus meccseket

A Ferencváros gólzáporos mérkőzésen, 5-2-re múlta fel a Paks csaaptát a magyar bajnokság szombati játéknapján. A mérkőzést követően a zöld-fehérek vezetőedzője, Szerhij Rebrov elégedetten nyilatkozott csapata helyzetéről, ugyanakkor elmondta, hogy nehezen viseli a zárt kapus mérkőzésrek hangulattalanságát, valamint nehéz időszak vár rájuk, hiszen alig marad játékosa a válogatott szünet alatt.

"Nagyon örülök annak, hogy gyorsan tudtunk reagálni a tizenegyes után. Az első félidő első 20-30 perce nehéz volt, de láttam a fiúkon a motivációt. Fontos három pontot szereztünkó. Nagyon nehéz időszakot élünk meg, hiszen körülbelül egy éve szurkolók nélkül játszunk, bizonyos tekintetben pedig nem a futball az első a mindennapokban, több család is a koronavírussal küzd. Nehéz a szurkolók nélkül pályára lépnünk. A pontelőnyünknek köszönhetően néha talán idézőjelesen néhány pontveszteség is beleférhetett, ugyanakkor nagyon örülök, hogy a jelenlegi keretünkben 10 válogatott játékos is van" - mondta az ukrán szakember.

Rebrov elmondta, hogy a szünet alatt a tervek szerint az u19-es csapattal fognak együtt edzeni, hogy meglegyena megfelelő létszám a tréningeken.

"Örülök, hogy sok válogatott játékosunk van, viszont ez alapvetően megnehezíti a munkánkat, hiszen gyakorlatilag hat játékosunk marad, akikkel dolgozhatunk. Együtt fogunk majd edzeni az U19-es csapattal is – mondta Sergei Rebrov. - Remek, hogy a játékosoknak jut ideje a pihenésre is, most kicsit a családjaikkal is tudnak lenni, utána persze 100 százalékos erőbedobással készülünk majd a Budafokra. Ami az új játékosokat illeti, kell egy kis idő a beépüléshez, Samy Mmaee-n szerintem azt lehetett látni, hogy most magabiztosabban játszott, mint korábban." - idézi a fradi.hu a vezetőedzőt.

Az FTC a szünetet követően, április 3-án a Budafok ellen lép pályára ismét az NB I-ben.

