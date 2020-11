Rebrov csalódott és büszke

Büszke a játékosaira Szerhij Rebrov, a vezetőedzője, miután csapata csak hosszabbításban kapott góllal szenvedett 2–1-es vereséget a vendégeként a labdarúgó csoportkörének negyedik fordulójában.

„Csalódottak vagyunk, hogy a végén kikaptunk, de a mutatott játéknak nagyon örülök. Védekezésben kiemelkedőt nyújtott az egész együttes. Nagyszerű meccset játszottunk a Juventusszal, és még kontrákra is maradt erő. Nem volt kevesebb lehetőségünk, mint a riválisnak” - értékelt a keddi összecsapás utáni sajtótájékoztatón az ukrán szakember, aki hozzátette, az öltözőben is azt mondta tanítványainak, hogy legyenek büszkék magukra.

Rebrov szerint a Ferencváros az első félidőben kifejezetten jól játszott, de a másodikban is magabiztosságot adott, hogy az első 15 percben nem kapott gólt. Megjegyezte, összességében az egész 90 perccel elégedett.

„Nem tudok, szeretnék egy játékost sem kiemelni, mert az egész csapat kiválóan teljesített. Védekezésben mindenki jól játszotta a saját szerepét. Ha a BL-ben ilyen védekezést tudunk nyújtani a Juventus ellen, akkor a hazai bajnokságban is képesek vagyunk rá” - fogalmazott elismerően Rebrov.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world