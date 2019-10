Rebrov: Az Újpest elleni derbi nem csak a három pont megszerzéséről szól

A Fradi mestere elmondta, hogy mire koncentrált a válogatott szünetben.

A szombaton az Újpestet fogadja az 9. fordulójában.

A derbit megelőző sajtótájékoztatót csütörtökön tartották meg a párharc helyszínén, a Groupama Arénában, ahol a Fradi trénere és Tokmac Nguen is beszélt a várakozásairól, szémolt be erről a fradi.hu.

- A legfontosabb, hogy senki nem sérült meg az utóbbi napokban, így a válogatott szünetben a regenerációra és a taktikánkra tudtunk koncentrálni. Számunkra ez most a legfontosabb, hiszen nehéz mérkőzések várnak ránk. Természetesen tudjuk, hogy az Újpest elleni meccs kiemelten fontos a klubnak és a szurkolóinknak is, a játékosok is értik, hogy az Újpest ellen nem csupán a három pont megszerzéséről van szó. Ez egy derbi, ami a futballistáknak és a szurkolóknak is nagyon fontos – kezdte Sergei Rebrov.

A vezetőedző elmondta, mire számít a tabella ötödik helyén álló ellenféltől.

- Intenzív, erős támadójátékra számítok az Újpesttől, de hazai pályán leszünk, szóval szombaton nem lehet más a célunk, mint a győzelem. Otthon minden esetben a saját játékunkra kell koncentrálni. Az Újpest jó csapat, de mi felkészültünk arra a fajta játékra, amit képvisel.

Az eddigi öt bajnokiján két gólt szerző csatár, Tokmac Nguen is a válogatott szünet pozitívumát emelte ki.

- Nagyon sok meccset játszottunk a szezon kezdete óta, ráadásul a folytatásban is rengeteg mérkőzés vár ránk, ezért főleg mentálisan jelentett sokat, hogy volt lehetőségünk kicsit pihenni. Ez a pár nap éppen elegendő volt arra, hogy fejben felfrissüljünk.

A mérkőzést szombaton, 19:30-tól rendezik meg a Groupama Arénában.

