Rebrov: Annak örülök, hogy ennyi fradistát boldoggá tettünk

A zöld-fehérek ukrán mestere értékelte a mai sikert.

Szerdán este a 3-2-re verte a Ludogorecet, így kettős győzelemmel, 5-3-as összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligájában.

Kettős győzelemmel jutott tovább a Ferencváros

A meccs után Sergei Rebrov az alábbiak szerint értékelt.

- Ez egy igazi csapatmunka volt. Nem kell kiemelnem senkit, az egész keret együtt érte el ezt a sikert. Nem gondolom, hogy a Ludogorec feljebb jött volna ránk, ha berúgja a 11-est. Persze fontos volt Dibusz védése, ha az nem jött volna, akkor 2-2-vel folytatódik a meccs.

De én láttam a meccs előtt a játékosok szemét, azt a koncentráltságot. Ismerem a futballistáimat, tudom, mire képesek, ezért a párharc első percétől kezdve hittem a továbbjutásban.

Igen, már foglalkoznunk kell a Valletta elleni párharccal is. Több edzőnk is látta a keddi meccsüket például, és én is megnéztem. De a játékosok első feladata, hogy pihenjenek, csak azután kell figyelniük a máltaiakra.

A cikk lejjebb folytatódik

Azért örülök a továbbjutásnak, mert boldoggá tettük a Fradi-szurkolókat. Nagyon elégedett vagyok a csapattal, és azzal, hogy most ennyien örülnek a Ferencváros sikerének. A Ludogorec nagyon jó csapat, komoly tett, hogy kettős győzelemmel mentünk tovább.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!