Rebrov: akár többet is lőhettünk volna

A Ferencváros kiütéses, négygólos győzelmet aratott a Megyeri úton az Újpest elleni derbin. A zöld-fehérek sorozatban ötödször nyertek az ősi rivális ellen, sőt, Szerhij Rebrovval a padon még egyetlenegyszer sem veszítettek ebben a párharcban.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

A cikk lejjebb folytatódik

"Ez a derbi-statisztika szerintem a szurkolóknak jelenti a legtöbbet. Minden meccsre ugyanúgy késülök, próbálok a lehető legprofibban felkészülni, nem is számolom, hogy hány derbi-győzelmen vagyunk túl. A szerdai fontos siker volt a szurkolók számára és a tabella állása miatt is" - idézi a fradi.hu az ukrán szakembert az Újpest elleni veretlenségével kapcsolatban.

"Mindig nehéz az Újpest ellen idegenben játszani, jól emlékszem a korábbi találkozókra is. Sokat segített, hogy ezúttal mi lőttük az első gólt és ezt követően tudtunk struktúrát váltani. Ettől függetlenül nehéz első félidő volt. Az Újpest elképzelhető, hogy hitét vesztette az öngólt követően. Négy gólt szereztünk, talán lőhettünk volna többet is, de szerintem fontos, hogy kapott gól nélkül fejeztük be a mérkőzést." - értékelte a mérkőzést a Ferencváros vezetőedzője.

Rebrov csapata ezzel a győzelemmel már 13 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot a Fehérvár előtt, miután utóbbi újabb pontokat veszített a hétközi fordulóban. A hétvégi játéknapon a két rivális egymás ellen játszik bajnoki mérkőzést - a tét már inkább csak a presztízs, mintsem az elsőségért folytatott küzdelem.