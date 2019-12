Rebrov: A győzelmi elvárás nem helyez nyomást a játékosok vállára

Ezt várja a mai sorsdöntő meccstől a Fradi trénere és támadója.

A fradi.hu szerda esti beszámolója szerint, a Ludogorec elleni mai sorsdöntő mérkőzés előtt Sergei Rebrov és Isael vett részt az ilyenkor szokásos sajtótájékoztatón.

A Fradira egyértelmű, de annál keményebb feladat vár: ha nyer Szófiában, akkor továbbjut, ha nem, akkor búcsúzik az Európa-ligától.

- A klub és a játékosok számára is nagyon fontos mérkőzés a csütörtöki. Mindkét csapatnak győzni kell, ez biztosan minden pályára lépő futballistát motivál majd – kezdte Isael, aki kérdésre válaszolva hozzátette: szerinte nem hátrány, hogy a két csapat ebben a szezonban többször is találkozott már, ám az előző egymás elleni meccseket el kell felejteni.

A csoportban jelenleg a hétpontos Ludogorec áll jobban, az eddig hat pontot szerző csak győzelem esetén vívhatja ki a továbbjutást. Vajon a mieink nekirontanak az ellenfélnek vagy inkább kivárásra játszanak? – merült fel a kérdés.

- Nagyon fontos az egyensúly az ilyen mérkőzéseken – felelte Sergei Rebrov.

Mindkét csapat a továbbjutásért játszik, ezért biztos vagyok benne, hogy egy nagyon karakteres mérkőzést láthatunk majd csütörtökön.

A két csapat július óta immáron a negyedik alkalommal méri össze erejét: a selejtezőjében Budapesten és Razgradban is a Fradi nyert, az UEL-ben viszont vendéglátóként kikaptak a Ludogorectől. Mi változott az októberi összecsapás óta? – kérdezték a vezetőedzőtől.

- Sok játékosunknak nem volt még tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy milyen heti két meccsen pályára lépni, ennek ellenére is elértük, hogy az utolsó játéknap előtt is van esélyünk továbbjutni, emellett pedig vezetjük a magyar bajnokságot is – mondta Rebrov, majd reagált arra is, hogy a több nemzetközi tapasztalattal rendelkező, hazai pályán játszó Ludogorec tekinthető-e favoritnak.

- A nyári BL-selejtezők előtt is a Ludogorec volt a favorit, de például a Dinamo Zagreb ellen sem mi voltunk az esélyesek, mégis 1-1-es döntetlent játszottunk ellenük idegenben. A csütörtöki mérkőzés is 0-0-ról indul. A saját futballunkra kell koncentrálnunk és mindent megtenni azért, hogy elérjük a célunkat. Ehhez győznünk kell, de ez nem helyez nyomást a játékosok vállára, ellenkezőleg: motiválja őket. A lehetőség adott, küzdenünk kell érte.

