Ez már háború: manipuláltnak tartja a Real Madrid a bajnokságot, szakít a klub a spanyol szövetséggel

A színfalak mögött zajló dráma akkor csúcsosodott ki, amikor a spanyol futball új játékvezetői rendszerét próbálták tető alá hozni. José Ángel Sánchez, a madridiak általános igazgatója részt vett ugyan a kezdeti egyeztetéseken, ám a kritikus pillanatban felhívta a szövetség elnökét, és közölte vele: a Real Madrid nem vesz részt a végső aktusban, és nem írja alá a megállapodást.

A Girona elleni bajnoki mérkőzés után a madridi vezetőség már kimondottan örül is ennek a döntésnek. A klubházon belül ugyanis egyre erősebb a meggyőződés: egy játékvezetői szempontból manipulált, elcsalt versenysorozatban vesznek részt. Bár a vezetőség a saját csapata teljesítményével és a szakmai döntésekkel sincs maradéktalanul megelégedve, Alberola Rojas játékvezető ténykedése a Girona ellen valósággal felháborította őket. Ahogy ők fogalmaznak: a bíró tökéletes igazolást szolgáltatott arra, miért kell hátat fordítaniuk mindennek, ami az RFEF-hez köthető.

A szövetség és a Real Madrid közötti szakadék a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőn is látványosan megmutatkozott. Rafael Louzán, a spanyol futball egyik legfőbb vezetője azért érkezett a Bernabéuba, hogy az UEFA elnökét, Alexander Ceferint kísérje. Ám ahelyett, hogy az UEFA elnöke mellett kapott volna helyet, a madridiak Louzánt – demonstratív módon – a VIP-páholy harmadik sorába száműzték. A klub egyértelművé tette: eszük ágában sincs normalizálni a kapcsolatot az RFEF-fel.

A madridi harag fő forrása a VAR következetlensége. A klubnál úgy vélik, hogy Alberola Rojas játékvezető a VAR-jelzést követő heves gesztusaival szinte "előre megfontolt" szándékkal cselekedett. Megértik, hogy hibázni emberi dolog, de azt minden logikát nélkülözőnek tartják, hogy a videóbíró segítségével sem javították a tévedést, miközben a felvételek bizonyítják: Kylian Mbappé két, szinte teljesen megegyező szituációját a Girona ellen kétféleképpen ítélték meg.

Forrás: Diario AS

