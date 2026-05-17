Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Bózsik Tamás

Egy góllal nyert a Sevilla ellen, így ideiglenesen zárkózott a Real Madrid

Sevilla vs Real Madrid
Sevilla
Real Madrid
Primera Division

Csak a hazaiaknak volt valódi tétje a Real Madrid–Sevilla-mérkőzésnek a La Liga 37. fordulójában, ám számukra sem sok, hiszen a játéknap előtt négy pont és hat helyezés választotta el őket a kiesőzónától.

A Sevilla kezdte veszélyesebben a találkozót, és az ötödik percben egy sikeres letámadás után már meg is tornáztatta Thibaut Courtois-t, amikor Oso kísérletezett távolról. 

Egy lehetőség is elég volt azonban a Real Madrid számára, hogy megszerezze a vezetést: Brahim Díaz ívelését Kylian Mbappé vette le, majd Vinícius Júnior elé került a labda, aki az alsó sarokba lőtte azt. 1–0. 

Ezt leszámítva nem forogtak veszélyben a kapuk, így a félidő hátralévő része madridi mezőnyfölénnyel, de kevés helyzettel folytatódott. A 39. percben Mbappé is beköszönhetett volna, de a lövése elsuhant a kapu hosszú oldala előtt. 

Kevéssel a fordulást követően három cserét is végrehajtott a Sevilla, ennélfogva valamelyest felpörgette a játékát. Ennek ellenére egy gyors kontratámadás végén Vinícius passzából Franco Mastantuono a kapufát találta el, a kipattanót pedig a brazil támadó helyezte mellé. 

A ráadás utolsó percében egy szögletet követően még jöhetett volna a slusszpoén, ha Kike Salas életerős lövését nem hárítja Courtois.

A folytatásban már nem zörrentek a hálók, ezzel Vinícius szerezte a mindent eldöntő gólt. 

Ha a Barcelona az Alaves után a Betistől is kikapna, akkor a Királyiak nyolcpontosra faragnák a hátrányukat az ősi riválissal szemben. Ami az andalúzokat illeti, bár kikaptak, az eredmények kedvező alakulása miatt már biztosan bennmaradtak a spanyol első osztályban.

