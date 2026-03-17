Manchester City

Bernardo Silva: Még nem adtuk fel!

A City csapatkapitánya, Bernardo Silva azonban nem adja fel. A portugál középpályás a klub honlapjának adott nyilatkozatában kifejtett: a futball története tele van váratlan fordulatokkal, és saját példáik is bizonyítják, hogy a manchesteriek képesek a lehetetlenre.

„Ez a sport megtanított minket arra, hogy bármi megtörténhet. Az eredmény Madridban rossz volt, de a végsőkig küzdeni fogunk” – fogalmazott a középpályás, aki szerint kulcsfontosságú lehet egy korai gól, ugyanakkor a csapatnak végig hinnie kell az esélyeiben.

A City helyzetét nehezíti, hogy ebben a szezonban nem mindig tudták stabilan hozni a legmagasabb szintet, ugyanakkor hazai pályán egészen más arcukat mutatják. Az Etihad Stadion az elmúlt hónapokban valódi erődnek bizonyult, ahol a manchesteriek képesek rövid idő alatt is meccseket eldönteni.

Pep Guardiola: Kockáztatni kell!

A vezetőedző, Pep Guardiola is hasonlóan látja a helyzetet: szerinte a kulcs az egyensúly lesz a kockázatvállalás és a fegyelmezett játék között.

„Fejjel és szívvel kell játszanunk. Kockáztatnunk kell, de közben stabilnak is kell maradnunk. Még ha nem is alakul jól az első félidő, akkor sem adhatjuk fel” – hangsúlyozta a spanyol szakember.

Álvaro Arbeloa: az alázat a siker kulcsa

A túloldalon a Real Madrid nyugodtabb helyzetből várja az összecsapást. A madridiak célja egyértelmű: megőrizni az első mérkőzésen szerzett előnyt, és ismét bizonyítani, miért számítanak a sorozat legsikeresebb klubjának. A vezetőedző Álvaro Arbeloa úgy nyilatkozott a ma esti mérkőzés előtt, hogy csapata csak akkor lehet sikeres, ha ugyanazzal az alázattal és koncentrációval lép pályára, mint egy héttel ezelőtt.

A spanyolok formája biztató, különösen Federico Valverde, aki az utóbbi időszakban gólokkal is segítette csapatát, miközben Kylian Mbappé visszatérése új dimenziót adhat a támadójátéknak.

Egyszer már sikerült a Manchesternek

A párharc pikantériáját növeli, hogy a City-drukkerek még élénken emlékezhetnek a 2023-as 4–0-s hazai győzelemre, amikor Guardiola együttese szinte elsöpörte a Realt. Akkor Erling Haaland, Bernardo Silva és társai lehengerlő teljesítményt nyújtottak – most hasonló estére lenne szükségük.

A kérdés tehát adott: képes-e újabb történelmi fordításra a Manchester City, vagy a Real Madrid rutinosan lezárja a párharcot? Egy biztos: minden adott egy újabb klasszikus Bajnokok Ligája-estéhez.

A ma esti párosításokról ITT írtunk.

