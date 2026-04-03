Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Elutasították a Real Madrid fellebbezését, Fede Valverde nem játszhat a Mallorca ellen

F. Valverde
Real Madrid

Újabb csapás érte Alvaro Arbeloa együttesét: Vinícius Júnior kényszerű pihenője után a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) megerősítette, hogy Federico Valverde eltiltása érvényben marad, így az uruguayi középpályás is kihagyja a szombati bajnokit.

A Real Madrid minden jogi eszközt megmozgatott, hogy tisztázza kulcsemberét az Atlético Madrid elleni derbin kapott piros lapja után, ám a fellebbviteli bizottság hajthatatlannak bizonyult. A „Királyi Gárda” érvelése szerint Valverde szabályos szerelési kísérletet hajtott végre, ám a szövetség hivatalos közleménye szerint nem történt olyan nyilvánvaló hiba, amely indokolná a játékvezetői döntés felülbírálását.

A bizottság nem hitt a videofelvételeknek

A spanyol AS információi szerint a fegyelmi bizottság úgy döntött, nem módosítja Munuera Montero játékvezető hivatalos jegyzőkönyvét. Valverde a 77. percben, 3–2-es madridi vezetésnél kapott azonnali piros lapot az Alex Baena elleni kemény belépőjéért. A játékvezetői jelentés az alábbi indoklással támasztotta alá a kiállítást:

"Az ellenfél megrúgása anélkül, hogy a labda megjátszható távolságon belül lett volna, túlzott erőbevetéssel."

A Real Madrid fellebbezésében hangsúlyozta, hogy a megfogalmazás „alapjaiban hibás”, mivel a labda a játékos közvetlen közelében volt, és Valverde a labda megszerzésére irányuló kísérletet tett. A bizottság határozata azonban kimondta: a rendelkezésre bocsátott videofelvételek nem döntötték meg a játékvezető szavához fűződő „igazságtartalom vélelmét”, így maradt az egymeccses szankció.

Arbeloa variációs lehetőségei szűkülnek

A Real Madrid kerete így alaposan átalakul a szombati (16:15), Mallorca elleni találkozóra. Mint korábban megírtuk, Vinícius Júnior kimerültség miatt Madridban marad, hogy regenerálódjon a keddi, Bayern München elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőre.

Valverde kiesésével a középpályán is kényszerű rotációra van szükség. Az uruguayi jelenleg hazája válogatottjával készül az Anglia és Algéria elleni barátságos mérkőzésekre, így a Mallorca elleni kihagyás után frissebben térhet vissza a nemzetközi porondra.

Fókuszban a Bayern München

Bár a bajnoki címért folytatott harcban minden pont számít, Madridban mindenki tudja: a szezon legfontosabb mérkőzése kedden este 21:00-kor következik a Santiago Bernabéuban. Jó hír a szurkolóknak, hogy Valverde eltiltása kizárólag a hazai sorozatokra vonatkozik, így a Bayern München ellen teljes fegyverzetben, a Vinícius-Valverde kettőssel kiegészülve vághat neki a csapat a Vincent Kompany irányította bajorok ellen.

Valverde a bajnokságba április 10-én, a Girona ellen térhet majd vissza.

