Real Madrid-Chelsea: döntetlen az esőben, semmi sem dőlt el

Igazságos döntetlen születettt a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.

A Chelsea mai ellenfele korábbi játékosát, Mateo Kovacicot nélkülözte, míg a Real Madrid Mendy, Ramos illetve Valverde nélkül kellett kiálljon az odavágóra, így Zidane nem tudta a legőresebb csapatát felküldeni a visszavágóra.

Mendy és Ramos távollétében is igazán működött olajozottan a Királyi Gárda védelme: a mérkőzés korai szakaszában Chelsea többször is veszélyes kontrát vezetett, amelyekből akár gólokat is szerezhetett volna. A legnagyobb helyzet Timo Werner nevéhez fűződik, a német Pulisic fejesét követően az ötösről lőtt, ám Courtios talán a BL- szezon legnagyobb bravúrját mutatta be, lábbal védett.

Négy perccel később már ő sem tudta megakadályozni, hogy a Chelsea megszerezze a vezetést. Pulisic tökéletes ütemben érkezett egy indításra, kicselezte a kapust is, majd Varene már csak beleérni tudott a lövésébe. 0-1.

A bekapott gól kellett a Real Madridnak ahhoz, hogy feléledjen, Benzema előbb óriási kapufát lőtt, majd a 29. percben remek mozdulattal lőtt Mendy kapujába. 1-1.

Az időjárás rányomta a bélyegét találkozóra: a szakadó esőben több technikai hiba is adódott, a passzjáték akadozott, nem igazán alakult ki kombinatív minőségi játék-

Jellemző a második félidő színvonalára, hogy a legemlkézetesebb jelenetét a Chelsea egykori játékosának, Edem Hazard becserélése jelentette.

Maradt az 1-1, így a visszavágó előtt minden nyitott.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A PSG győzelmére a City elleni elődöntőben több, mint háromszoros oddsot kínál az Unibet.