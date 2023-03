Reagált az MLSZ az UEFA levelére: nincs ellentmondás a „zászlóügyben”

Az MLSZ saját hatáskörben hozta meg a döntést, amely nem tartozik a román szövetség kompetenciájába.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) engedélyezi a rasszista és politikai tartalom nélküli molinó bevitelét a lelátókra, a nemzetközi szervezetek (UEFA, FARE) pedig továbbra is tiltják a rasszista vagy politikai üzenetet hordozó molinókat – fogalmazott a magyar szövetség a „zászlóügyben” – szerda este – kiadott legújabb közleményében.

Mint megírtuk, az MLSZ a közelmúltban egyértelmű állásfoglalást kért az UEFA-tól és a FARE-tól a Nagy-Magyarországot ábrázoló jelképek kapcsán, majd két nappal ezelőtt azt írta a hivatalos honlapján, hogy „önmagában a történelmi Magyarország térkép és az árpádsáv színei nem minősülnek rasszista magatartásnak”, valamint hogy „a kizárólag a történelmi Magyarország térképét és a magyar nemzeti színeket tartalmazó molinó önmagában nem minősül fegyelmi vétségnek”.

A magyar szövetség éppen ezért úgy döntött, hogy engedélyezi a stadionokba az olyan drapériák bevitelét, amelyek nem tartalmaznak rasszista és kirekesztő szimbólumokat.

Az UEFA levelére reagált most újra az MLSZ, amely igyekezett tisztázni a félreértéseket. Mint írják, „az egyértelmű vagy rejtett szövegek és szimbólumok nélküli történelmi Magyarország térkép megalapozottan nem képezi fegyelmi eljárás tárgyát, ezért engedélyezi a szövetség feltételeinek megfelelő drapéria bevitelét”.

„Megismételjük tehát, hogy az MLSZ döntéséről van szó, azaz nem állítottuk, és most sem állítjuk, hogy az UEFA engedélyezte, vagy konkrétan tiltotta a drapéria bevitelét. Kijelentettük és most is kijelentjük, hogy mindkét szervezet (és az MLSZ is) továbbra is elítéli a diszkrimináció minden formáját, és harcolni fog a rasszista, kirekesztő vagy politikai üzenetekkel szemben, ugyanakkor az MLSZ a két szervezet írásos nyilatkozata ismeretében úgy ítéli meg, hogy a szövetség álláspontját a szervezetek érdemben nem vitatták és nem cáfolták, ezért a szövetség az általa előírt feltételeknek megfelelő drapériát beengedi a stadionba a következő két mérkőzésre, azzal a meggyőződéssel, hogy a fegyelmi vétséget eredményező egyértelmű vagy rejtett üzenetek kizárása esetén nem lesz megalapozott fegyelmi eljárás a kizárólag a térképet ábrázoló drapériák kihelyezésével kapcsolatosan. Úgy gondoljuk, hogy a fentiek egyértelműek, megalapozottak és szabálykövetők, s a FARE, az UEFA és az MLSZ is megfelelő körültekintéssel állt hozzá a kérdéshez” – írták az mlsz.hu-n.

„Ismereteink szerint egyedül a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) értelmezte saját szemszögéből egyoldalúan és vélhetően korlátozott információk birtokában a tényeket, és támadta meg indokolatlanul az MLSZ döntését. Az MLSZ a maga oldaláról a román szövetséggel való együttműködését korrektnek tekinti, és a jövőben is törekszünk a jó viszony megőrzésére, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kérdésbe való beavatkozása illetéktelen és megalapozatlan. Éppen ezért levélben tájékoztattuk a társszervezetet, hogy jelen esetben nem a román szövetség kompetenciájába tartozik az MLSZ által meghozott döntés megítélése és kommunikációja. Végezetül megerősítjük: az MLSZ a két nemzetközi szervezet megfontolt és körültekintő nyilatkozatát értékelve, saját hatáskörben hozta meg a felelős döntést, amellyel a számos országban élő több százezres magyar szurkolói közösség egysége előtti tiszteletet kívánja kifejezni: a rasszista és kirekesztő üzenetet nem tartalmazó drapériákat beengedjük a stadionba” – zárta állásfoglalását a magyar szövetség.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyarország-Észtország mérkőzésen a hazai győzelem 1.40, a döntetlen 4.35, a vendég siker 7.50-szeres szorzóval fogadható.(x)