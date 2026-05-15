Hamarosan újabb aranylabdást adhat a Manchester City, állítja a Premier League-legenda

A volt francia balhátvéd nagyon elismerően szólt honfitársáról a Oddschecker műsorában, kiemelve, hogy a technikájával és a kreativitásával bármely védelmet fel tudja törni.

"Cherki különleges - kezdte Sagna. - Az alapján, ahogyan játszik, elmondható róla, hogy egy igazi showman. Az egész stadiont szórakoztatja. Ő az a fajta játékos, aki miatt kimész a stadionba, hogy élőben lásd."

Mint ismert, a Manchester City másik alapembere, Rodri 2024-ben kapta meg a rangos díjat, így ha beteljesülnek Sagna szavai, idővel még egy aranylabdása lehet az Égszínkékeknek.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.