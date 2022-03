Rasszizmussal vádolták, visszavonult az Arsenal és a Bordeaux korábbi játékosa

Meglehetősen különös előjáték után Laurent Koscielny úgy döntött, visszavonul a profi labdarúgástól. A 36 éves játékos az Arsenalnál töltött évei alatt vált ismertté, a most futó szezonban pedig a Bordeaux csapatkapitányi karszalagját is viselte. Szezon közben azonban a klub egyik alkalmazottja és néhány szurkoló is rasszista viselkedéssel vádolta meg az 51-szeres francia válogatott védőt. Koscielny tagadta a gyanúsítást, de január óta nem lépett pályára a klub színeiben, most pedig bejelentette visszavonulását.

„Laurent Koscielnyt meglepte, megdöbbentette, de egyben elszomorította az Ultramarines 87 csoport egyik képviselőjének vádja, amelyet a játékos egyértelműen tagad. Az eset kihatással van családjára és a körülötte lévőkre is, emiatt pályafutása befejezése mellett döntött” – áll a klub közleményében.

A Bordeaux csapata a továbbiakban a klub képviselőjeként számít Koscielny szolgálataira, aki ezt a tisztséget fizetés nélkül látja el, ezzel is bizonyítva a gárda iránti elkötelezettségét. A Bordeaux kihívásokkal teli időszakot él át a Ligue 1-ben. A hatszoros bajnok csapat jelenleg a kiesésért küzd, 29 meccséből mindössze 4-et nyert meg, és 5 ponttal maradnak el a rájátszást érő helyezéstől 9 fordulóval a szezon vége előtt.