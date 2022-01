Rangadót bukott a Fehérvár – az NBI összes történése egy helyen

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

A Puskás Akadémia FC 1-0-ra legyőzte a vendég MOL Fehérvár FC-t vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában, ezzel átvette a vezetést a tabellán.

A forduló rangadóját a Fehérvár kezdte jobban, aztán fokozatosan átvette az irányítást a Puskás Akadémia, Nagy Zsoltnak több nagy helyzete volt. A szünetig is inkább a hazaiak akarata érvényesült, a fehérváriak nem tudtak mit kezdeni a szervezett felcsúti védekezéssel. Fordulást követően - a hatalmas széltől támogatva - felpörgött a Vidi, és nyomás alatt tartotta a hazai kaput. A Puskás Akadémia sokáig a félpályán sem tudta átvinni a labdát, amikor ez sikerült Artyom Favorov révén megszerezte a vezetést. A folytatásban is a Fehérvár támadott többet, de a felcsútiak magabiztosan megőrizték előnyüket.

OTP Bank Liga, 18. forduló: Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC 1–0 (0–0)

gólszerző: Favorov (66.)

A forduló másik délutáni találkozójón a Mezőkövesd hazai pályán döntetlent játszott az MTK-val.

Mezőkövesd szerette volna elhalasztani a mérkőzést, mert egy héttel a tavaszi rajt előtt még 16 játékosának volt pozitív a koronavírustesztje, az MTK azonban ehhez nem járult hozzá, indoklása szerint azért, mert a szövetség halasztással kapcsolatos irányelveihez tartotta magát. Az MLSZ korábban azt közölte, hogy a bajnokság az eredeti kiírás szerint folytatódik.

Az MTK lehetőségeivel indult a mérkőzés, mégis a Mezőkövesd szerzett vezetést szűk tíz perc elteltével. A vendégeknek a lendületes kezdésük után sokáig nem sikerült eljutniuk a hazaiak kapujához. A kövesdiek egyes szakaszokban feltolták a védekezésüket, eredményesen támadtak le, amivel nem tudott mit kezdeni az MTK, igaz hazai részről sem alakultak ki komoly helyzetek.

Szünet után gyorsan hazai lehetőségek adódtak, majd egy labdavesztést követően az MTK egyenlített. Még a hatvanadik perc előtt három cserét hajtott végre Supka Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője, hogy frissítse csapatát. Ezután kiegyenlített játék folyt a pályán, szépen végigvitt támadások, tervszerűen kidolgozott akciók nem nagyon voltak, de nagy helyzetek így is szép számmal adódtak - többek között kapufa itt is, ott is -, az eredmény azonban már nem változott.

A vendég csapat az egy ponttal nem tudta visszaelőzni a szombaton győztes Gyirmótot, és az utolsó helyen áll a bajnokságban.



Mezőkövesd Zsóry FC-MTK Budapest 1–1 (1–0)

gólszerzők: Babati (9.), illetve Futács (51.)



