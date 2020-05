Raiola: Haaland azért nem igazolt a Juventushoz, mert az U23-ba küldték volna

Ügynöke, Mino Raiola azt állítja, Erling Braut Haaland azért nem a Juventust választotta a januárban, mert nem számítottak volna rá az első csapatban.

Őszi remeklése után a 19 éves norvég csatár kérői közt a Juventust is emlegették, de mint tudjuk, a RB Salzburgtól a szerezte meg.



„Miért nem igazolt Haaland a Juventusba? Mert az U23-as csapatukba helyezték volna” – mondta Raiola a La Repubblicának.



A kijelentés meghökkentő és ebben a formában aligha hihető önmagában, elképzelhető, csupán költői túlzással élt azzal kapcsolatban, hogy Haaland választásában döntő jelentőségű volt a játéklehetőség.

Amit Dortmundban meg is kap, és amivel azóta is kimagaslóan él. 12 tétmeccsen 13-szor talált be, azaz ott folytatta, ahol Salzburgban abbahagyta.

A 19/20-as szezonban eddig összesen 34 fellépése és 41 gólja van.



És még egy oka lehet, hogy Raiola bedobta a nevét, mivel a 20 millió euróért megszerzett futballista szerződés állítólag 75 milliós kivásárlási záradékot tartalmaz, azaz menedzseri szemmel nézve előnyös, ha egy sztárklub érdeklődését, vagy legalább annak látszatát napirenden tartja.

