Egészen váratlan helyen folytatja pályafutását Raheem Sterling

A BBC és Fabrizio Romano is megerősítette, Raheem Sterling a Feyenoordnál folytatja pályafutását.

A korábbi Chelsea- és Manchester City-szélső, Raheem Sterling a szezon végéig a holland Feyenoord játékosa lett. Az angol válogatott támadó rövid távú megállapodást kötött a rotterdami klubbal, így a 2025/26-os idény hátralévő részét az Eredivisie-ben tölti.

Sterling 2022-ben igazolt a Manchester Citytől a londoni klubhoz egy ötéves megállapodással, ám 2024 májusa óta nem lépett pályára a Chelsea színeiben. A legutóbbi idényt kölcsönben az Arsenalnál töltötte.

A 31 éves támadó tavaly Enzo Maresca döntése után került kölcsönbe az Arsenalhoz, miután közölték vele, hogy kevés játéklehetőségre számíthat. Mikel Arteta irányítása alatt azonban Észak-Londonban is alig jutott szóhoz, így a nyáron ugyanabba a bizonytalan helyzetbe tért vissza a Chelsea-hez.A szélső legutóbb 2025 májusában lépett tétmeccsen pályára, a Southampton ellen.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.