Egészen váratlan helyen folytatja pályafutását Raheem Sterling

A BBC és Fabrizio Romano is megerősítette, Raheem Sterling a Feyenoordnál folytatja pályafutását.
A korábbi Chelsea- és Manchester City-szélső, Raheem Sterling a szezon végéig a holland Feyenoord játékosa lett. Az angol válogatott támadó rövid távú megállapodást kötött a rotterdami klubbal, így a 2025/26-os idény hátralévő részét az Eredivisie-ben tölti.
Sterling 2022-ben igazolt a Manchester Citytől a londoni klubhoz egy ötéves megállapodással, ám 2024 májusa óta nem lépett pályára a Chelsea színeiben. A legutóbbi idényt kölcsönben az Arsenalnál töltötte.A 31 éves támadó tavaly Enzo Maresca döntése után került kölcsönbe az Arsenalhoz, miután közölték vele, hogy kevés játéklehetőségre számíthat. Mikel Arteta irányítása alatt azonban Észak-Londonban is alig jutott szóhoz, így a nyáron ugyanabba a bizonytalan helyzetbe tért vissza a Chelsea-hez.
A szélső legutóbb 2025 májusában lépett tétmeccsen pályára, a Southampton ellen.
