Hatot kapott a csapata, Raffaele Palladino mégse változtatna: "Ugyanúgy játszanék!"

Raffaele Palladino, az Atalanta vezetőedzője úgy nyilatkozott a Bayern München ellen elszenvedett 6-1-es vereséget követően, hogy a játékosok közti egyéni különbség megmutatkozik az eredményben is. Ugyanakkor leszögezte, hogy utólag sem változtatna csapata taktikáján.

"Először is gratulálni szeretnék a Bayern Münchennek - kezdte a Sky Sportsnak adott nyilatkozatát az olasz tréner. - Ez egy olyan tapasztalat volt, ami csak még erősebbé fog minket tenni.

Ha újra kellene játszani ezt a mérkőzést, ugyanúgy küldeném fel a pályára a csapatomat. Az, hogy eljutottunk idáig, a Coppa Italia elődöntőjéig és harcolunk bajnokságban, az a hozzáállás miatt van, ezért játszanék újra így."

Arról a GOAL is beszámolt, hogy ugyan fölényes győzelmet aratott a Bayern München, bőven fog okozni fejtörést a visszavágó Vincent Kompany számára.

