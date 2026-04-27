Feljutás és bennmaradás után menesztette vezetőedzőjét a magyaros csapat

A klub hivatalos közleményben tudatta, hogy megvált a felvidéki magyar trénerétől. A legutóbbi volt zsinórban az ötödik veresége a szlovák élvonal (Niké Liga) alsóházában szereplő KFC-nek, amely így az utolsó előtti, osztályozót érő helyre csúszott vissza a tabellán.

Radványi még 2021-ben vette át a lila-fehérek irányítását, amelyet a 2023-24-es évadban feljuttatott a szlovák első osztályba. Itt sikerült is megkapaszkodniuk a mögöttünk hagyott idényben, sőt, az alsóház második helyén zártak.

A szakember korábban két ízben is irányította a magyar identitását szintén vállaló DAC-ot és a Bőst, valamint a Mezőkövesd kispadjára is leült a 2016-17-es kiírásban.

Még három fordulója maradt a Révkomáromnak, hogy kiharcolja a biztos bennmaradást, igaz, már nincs a saját kezében a sorsa. A következő mérkőzésekre a szakmai stáb három tagja, Saláta Kornél, Czibor Norbert és Novota János készíti fel az együttest, amely legközelebb a Trencsénhez látogat.

