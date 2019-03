Quagliarella történelmet írt az olasz válogatottban

Fabio Quagliarella lett az olasz válogatott történetének legidősebb gólszerzője, miután betalált a Lichtenstein elleni Európa-bajnoki selejtezőn.

A 6-0-s siker során a Sampdoria csatára két gólt is szerzett, mindkettőt tizenegyesből. Az elsőt még a 35. percben szerezte, és ezzel 36 évesen és 54 naposan döntötte meg Christian Panucci rekordját, aki 35 éves és 62 napos volt, amikor az utolsó találatát jegyezte olasz színekben.

36 & 54 - Fabio #Quagliarella (36 years and 54 days) is the oldest goalscorer in the history of Italian National team. Limitless. #ItalyLiechtenstein #Italie pic.twitter.com/IbJgOlqMpK

Quagliarella a kedd esti mérkőzést megelőzően utoljára még 2010-ben volt kezdő az olasz válogatottban, és akkor is eredményes volt egy Svájc elleni 1-1-re végződő barátságos meccsen.

A klubjában mutatott formája alapján nem csoda, hogy a veterán támadó ismét bekerült a válogatottba. Quagliarella ugyanis 21 góllal vezeti a góllövőlistáját, de az európai Aranycipőért folytatott versenyben is csak Kylian Mbappé és Lionel Messi előzi meg.

Fabio Quagliarella with his first goal for Italy in 8 years. This goal makes him the oldest goalscorer in Italian history (36 years & 54 days old). #ItaliaLiechtenstein pic.twitter.com/0jivpZ60kr