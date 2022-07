Puskás-búcsú Európától kapura lövés nélkül, súlyos sérülésekkel

Kleinheislerék számára is véget ért a sorozat.

Nem várt könnyű feladat a Puskás Akadémiára az Európa Konferencia-liga 2. selejtezőkörének visszavágóján, hiszen azzal a teherrel (is) léphettek pályára a Vitória Guimaraes ellen, hogy előttük már az összes magyar együttes sikerrel vette a párharcát, ráadásul a felcsútiak 3-0-ás hátrányt is összeszedtek az első mérkőzésen Portugáliában.

Az első játékrészben nem tudta csökkenteni hátrányát Hornyák Zsolt együttese, ellenben két kulcsemberét is elveszítette, ugyanis a 20. percben Nagy Zsolt, míg a szünet előtt Szolnoki is térdsérülést szenvedett, amelyek közül utóbbi tűnt súlyosabbnak, hiszen a csapatkapitányt hordágyon kellett levinni.

A második félidőben beívelések után alakított ki némi veszélyt a Puskás, ám a kaput egyszer sem sikerült eltalálni, nemhogy gólt lőni, a portugálok pedig láthatóan tartaléklángon égtek, nem erőltettek semmit, nekik bőven megfelelt a gól nélküli döntetlen.

Európa Konferencia-liga, 2. selejtezőkör, visszavágó

Puskás Akadémia-Vitória Guimaraes 0-0, összesítésben: 0-3

A Sepsiszentgyörgy a hazai 3-1-es siker után a rendes játékidőben kettőt is kapott az Olimpija Ljubljanától, s mivel a ráadásban nem esett több gól, jöhettek a büntetők, amelyet az erdélyi együttes bírt jobban idegekkel, így kiharcolták a továbbjutást, s készülhetnek a svéd Djurgarden ellen.

A norvég Molde 6-2-es összesítéssel búcsúztatta a svéd Elfsborgot, így a következő körben utóbbi lesz a Kisvárda ellenfele.

A moldáv Petrocub 4-1-re verte idegenben az albán Lacit, amely egyben a párharc összesített végeredménye is lett, így előbbivel csap majd össze a MOL Fehérvár a 3. selejtezőkörben.

A Kleinheisler Lászlóval a kezdőben pályára lépő NK Osijek nagy meglepetésre 2-0-ás vereséget szenvedett hazai pályán a kazah Kizilzsartól, s mivel az első meccsen az eszékiek csak 2-1-es győzelmet arattak, a magyar válogatott középpályás együttese búcsúzott az európai porondtól. Kleinheisler végigjátszotta a találkozót.

Az FC Basel Szalai Ádámmal a soraiban 1-1-es döntetlent ért el az északír Crusaders otthonában, összesítésben pedig 3-1-gyel jutottak a következő körbe. A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést, a 86. percben sárga lapot kapott.

A Dunaszerdahely az idegenbeli 2-0-ás siker után hazai pályán is ilyen különbséggel nyert a feröeri Vikingur ellen. A DAC-ban kezdőkapus volt Veszelinov Dániel, a szünetben Szánthó Regő, a 65. percben pedig Kalmár Zsolt is pályára lépett, utóbbi azért nagy szó, mert sérülés miatt közel másfél évet volt kénytelen kihagyni. A hajrában Balogh Norbert is lehetőséget kapott. A felvidékiek ellenfele a román FCSB lesz a 3. selejtezőkörben.

