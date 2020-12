PSG– Basaksehir: továbbra is forrnak az indulatok

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) "alapos vizsgálatot" indított a negyedik játékvezető állítólagos rasszista megjegyzése miatt kedd este félbeszakított, és szerdán (ma) pótlásra kerülő Paris Saint-Germain - Basaksehir -csoportmérkőzésen történtek miatt.

A H csoport párizsi összecsapásának 13. percében a vendég török együttes másodedzője, Pierre Webo reklamálásért piros lapot kapott a román játékvezetőtől. Ezután a Basaksehir játékosai és stábja azt állította, hogy a negyedik bíró rasszista megjegyzést tett a kameruni szakemberre. Tíz perc vita után mindkét csapat elhagyta a játékteret, a mérkőzés félbeszakadt, a pótlásról, és az új játékvezető stáb kijelöléséről pedig később döntött az UEFA.

A Paris Saint-Germain - amelynek Löw Zsolt a másodedzője - és a Basaksehir is közleményben erősítette meg, hogy a futballisták azért vonultak le a pályáról, mert a negyedik játékvezető rasszista megjegyzést tett Webóra.

"Az UEFA a két klubbal lefolytatott egyeztetés után úgy döntött, hogy a mérkőzésből hátralévő időt másnap, új játékvezetői stábbal játsszák le a felek" - írta kedd este az európai szövetség.

A televíziós visszajátszások alapján a negyedik bíró, Sebastian Coltescu, Webo reklamálásakor románul azt mondta Ovidiu Hategan játékvezetőnek: "Az a fekete ott, menj és nézd meg, ki ő. Az a fekete ott, nem lehet így viselkedni." Ezután a Basaksehir afro-amerikai cserejátékosa, Demba Ba az oldalvonalnál többször is megkérdezte Hategant, hogy "miért mondja, hogy fekete?", majd a televíziós közvetítésben Presnel Kimpembe, a francia védője volt látható. Kimpembe azt mondta: "Komolyan mondja? Akkor bemegyünk, ennyi volt, bemegyünk az öltözőbe."

"A rasszizmusnak és a diszkriminációnak semmilyen formában nincs helye a labdarúgásban" - olvasható az UEFA közleményében, Recep Tayyip Erdogan török elnök pedig a Twitter-oldalán úgy fogalmazott, reméli, hogy az európai szövetség megteszi a szükséges lépéseket.

"Feltétlenül ellenezzük a rasszizmust és a diszkriminációt a sportban, és az élet minden területén" - írta Erdogan.

A Basaksehir később az UEFA "No to Racism" ("Mondj nemet a rasszizmusra") logóját tette ki a Twitter-oldalára, a bejegyzést pedig a PSG is megosztotta.

"A PSG több mint 15 éve vezeti a diszkrimináció elleni küzdelmet, és a továbbiakban is azon dolgozik, hogy minden formáját eltörölje" - írta a francia klub a közleményében.

Nem csupán a rasszista megnyilvánulással vádolt negyedik játékvezetőt, hanem a teljes bírói csapatot lecseréli az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a kedden félbeszakadt Paris Saint-Germain - Basaksehir Bajnokok Ligája-mérkőzésre.

Az UEFA közlése szerint a szerdán 18.55 órától folytatódó meccset a holland Danny Makkelie vezeti majd, segítői a szintén holland Mario Diks és a lengyel Marcin Boniek lesznek, míg a negyedik játékvezető feladatait az ugyancsak lengyel Bartosz Frankowski látja majd el.

Ionut Stroe román ifjúsági és sportminiszter elnézést kért a román sport nevében, amiért Sebastian Coltescu bíró a kedd esti Paris Saint-Germain - Basaksehir labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen rasszista megjegyzést tett.

Stroe kijelentette, hogy a rasszizmus nem tolerálható. A román külügyminisztérium is reagált a történtekre, egy közösségi oldalon az Európai Labdarúgó Szövetségnek (UEFA) rasszizmust elutasító üzenetét tartalmazó felhívását tette közzé más egyéb megjegyzés nélkül. A Twitteren Coltescu maga is elnézést kért, közölte, hogy ilyen körülmények között az ember nem mindig fejezi ki magát helyesen és félreérthetik, írta a román bíró.

Asztalos Csaba, a román diszkriminációellenes tanács elnöke úgy vélte, hogy nem kell eltussolni az ügyet, de nem is kell keresztre feszíteni Coltescut, aki hibázott. De véleménye szerint nem szándékosan sértette meg a másodedzőt, hanem egyszerűen nem tudta, hogy ez a kifejezés sértő lehet. Asztalos szerint ugyanakkor a Coltescu által használt kifejezés rasszistának minősíthető, és értetlenségét fejezte ki, hogy ilyen magas szinten előfordulhat ilyesmi, amikor az UEFA, a FIFA és a román szövetség is évek óta harcol a rasszizmus ellen. Szerinte valaminek a nem ismerete nem jelenthet mentséget. Úgy vélte, hogy a román futballban is jelen van a rasszizmus.

