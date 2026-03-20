FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LENSAFP
Bózsik Tamás

Segítheti a Lens a PSG-t, amely így rápihenhet a Liverpool elleni BL-meccsre

Akár rá is pihenhet a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőre a Paris Saint-Germain.

Nem zárkózik el attól a Lens, hogy később játssza le a PSG elleni rangadóját a Ligue 1-ben - tudta meg az RMC Sport. A bajnokság eredeti sorsolása szerint április 11-én, éppen a PSG két BL-negyeddöntője között kerülne sor az összecsapásra. 

Igaz, korábban Pierre Sage a Lens vezetőedzője azt nyilatkozta, hogy "túl késő lenne már halasztani". "Nem hiszem, hogy a PSG-nek erre szüksége lenne ahhoz, hogy a legjobbját tudja nyújtani ellenünk" - vetette el kezdetben a halasztás lehetőségét. 

Mostanra azonban úgy tűnik, hogy valamelyest változott a klub álláspontja, így benne van a paliban, hogy Szoboszlai Dominikék egy kipihentebb PSG-vel mérik össze az erejüket. 

A BL-címvédő jelenleg vezeti Ligue 1-t, egy ponttal megelőzve a második Lens csapatát, amely eggyel több találkozót játszott. 

Ami a BL negyeddöntőjét illeti, előbb április 8-án fogadja a párizsi együttes a Vörösöket, majd 14-én az Anfield Roadon dől el a továbbjutás sorsa. 

