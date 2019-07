Profi szerződést kapott az angol klubtól a magyar kapustehetség

Nagy lépést tett karrierjében a magyar portás.

A ProSoccerGlobal Hungary kedden este közösségi oldalán jelentette be, hogy profi szerződést kapott az Aston Villától Onódi Ákos.

A fiatal magyar tehetséges kapus már egy ideje az angol klub kötelékéhez tartozik, amely most 2 éves profi szerződést adott neki.

A portás a hazánkban működő ProSoccerGlobal Hungary "nagykövete" is, az ő esete is jól példázza, hogy a magyar fiataloknak is lehetőségük van kikerülni a legrangosabb pontvadászatok egyikébe.

A ProSoccerGlobal Hungary tevékenységéről az alábbi cikkünkben részletesen is foglalkoztunk.

Goal extra: Angol szakemberek előtt próbálhatják ki magukat a fiatal magyar focisták

Onódi korábban a -nál is részt vett próbajátékon, illetve az ETO FC Győrnél is védett.

A cikk lejjebb folytatódik

Egyelőre úgy tűnik, hogy az Aston Villa U23-as csapatában fog szerepelni, akikkel tornát nyert Hongkongban májusban, és remélhetőleg később az első csapatban is bemutatkozhat majd.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!