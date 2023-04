Pro-licenc nélkül irányítja a kecskeméti csodacsapatot Szabó István

Jürgen Klopp filozófiája áll a legközelebb a kecskeméti vezetőedző szívéhez.

Elképesztő szezont fut az újonc Kecskemét az NB I-ben: az együttes 26 fordulót követően a második helyen áll a tabellán, és nagy eséllyel a dobogón végez a záráskor. Érdekesség, hogy lila-fehérek 55 éves szakvezetője, Szabó István egyedüli edzőként a mezőnyben Pro-licenc nélkül irányítja csapatát.

Bár – mint a rangado.24.hu-nak adott interjúban elmondta – egyszer, 2011-ben már nekifutott, hogy megszerezze a „papírt”.

„Akkor ez úgy működött, hogy a sokszoros válogatott, NB I-es múlttal rendelkezők plusz pontokat kaptak, nekem ilyen értelemszerűen nem volt. Persze valahol jogos, hogy előnyt élveztek, magam is támogatnám őket, hogy a tapasztalatuk ne vesszen kárba. Olyanok is bekerültek viszont, akik sem előtte, sem azóta nem ültek kispadon. Ettől egy kicsit megcsömörlöttem. Azóta nem is próbálkoztam. Bár most, hogy újra itt lehetek az NB I-ben, várom, hogy elinduljon a következő Pro-képzés. Az MLSZ egyébként életszerű és rugalmas szabálya szerint az, aki Pro-licenc nélkül juttatja fel a csapatát az NB I-be, ideiglenesen lehet vezetőedző az adott klubnál” – mondta Szabó István.

A kecskemétiek vezetőedzője arról is beszélt, hogy leginkább a Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp filozófiáját kedveli.

„Hozzá hasonlóan az én szívemhez is a mind a két irányba szenvedélyes játék áll a legközelebb. Kiszolgálni a közönséget, mert alapvetően ezért dolgozunk hétről hétre” – mutatott rá a szakember.

A vezetőedző arra is kitért, hogy a feljutás után nem tartotta szükségesnek különösebben megerősíteni a fiatal kecskeméti csapatot a biztos bennmaradás érdekében.

Mint mondta, a védelemből Nagy Krisztián 26, Szabó Alex 24, Szalay Gábor 22, Zeke Márió 22, Belényesi Csaba 29 éves. Előttük Szuhodovszki Soma 23, Banó-Szabó Bence 23, Nikitscher Tamás 23, Horváth Krisztofer 22, Katona Bálint 21. Még a center, Tóth Barna is csak 27 volt, amikor 2021 nyarán idekerült, és még mindig csak 29 esztendős.

„Ezeket a labdarúgókat már érkezésük óta egyéni és csapatszinten is képezzük. Látjuk a fejlődésüket, a pályán kialakult és működő munkakapcsolataikat, ismerjük az erényeiket, az esetleges hiányosságaikkal is tisztában vagyunk. Többet érnek, mint egy ismeretlen külföldi, aki adott esetben az első bajnokin a kezdőkörben mutatkozik be a többieknek – hangsúlyozta Szabó István”

A Kecskemét április 15-én, szombaton 14.30 órai kezdettel a Zalaegerszeget fogadja.

