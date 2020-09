Premier League szezonelőzetes: meddig bírja a Liverpool az őrült tempót?

Kaotikus szezonon van túl a futballvilág, így a Premier League is. A koronavírus járvány miatt káoszba fulladt szezon így nem csak a parádés teljesítménye miatt maradt emlékezetes, hanem az üres lelátók miatt is. Vajon visszatérhetnek-e a szurkolók a szezon egy adott pontján a lelátókra, meddig tudja fenntartani ezt az őrületes tempót Jürgen Klopp csapatával, képes-e visszavágni a City, avagy tényleg a lesz a harmadik erő, amely hosszú beleszólhat a két gigász küzdelmébe? Csupán néhány kérdés, amelyre szezonelőzetesünkben megpróbálunk választ találni.

A bajnokesélyesek

Ahogy illik, kezdjük a címvédővel. A Liverpool 99 ponttal, végig dominálva, gyakorlatilag már a szezon első felében eldöntve az arany sorsát szerezte a Premier League-érában az első-, míg összesen 19. bajnoki címüket. Az Anfielden 1990 óta várták, hogy csapatuk ismét Anglia legjobbja legyen, ehhez pedig egy zseniális német edző érkezése kellett.

Több csapat

Jürgen Klopp csapata már a 2018-19-es szezonban is extrán teljesített, ám hiába szereztek 97 pontot, ez sem volt elég a bajnoki címhez, végül a győzelem bőséges vigaszt jelentett. A PL ezüst okozta kudarc viszont olyan energiákat szabadított fel, amely egy elképesztő szezont, 99 pontot és aranyérmet eredményezett.

Az elmúlt két évben Klopp maximum fordulatszámon pörgette a csapatát, amely könnyedén visszaüthet. Nagyon nehéz elképzelni, hogy egymást követő harmadik szezonban is 90 pont fölé jussanak, még akkor is, ha egy ilyen kivételesen erős csapatról beszélünk, mint a mostani Liverpool. Utoljára 2016-ban a Leicester City lett bajnok 90 pontnál kevesebbel, akkor 81 egység kellett az aranyéremhez.

A probléma, hogy a City-vel összehasonlítva nem elég mély a Vörösök kerete, a kulcsjátékosok többségének nincs posztriválisa, ami hosszú távon elkényelmesedéshez vezethet. Thiago Alcantara érkezése megnövelné az esélyeket a címvédésre, hiszen vele egy olyan stílusú középpályása lenne a Liverpoolnak, amilyen jelenleg nincs a keretben. Jürgen Klopp csapatának talán szüksége lenne némi változásra, új impulzusokra ahhoz, hogy továbbra is a csúcson tudjanak maradni és ne következzen be az ilyenkor törvényszerű jóllakottság.

A címvédő legnagyobb kihívója egyértelműen a . Guarduola csapatát az utóbbi években talán túlságosan is a Bajnokok Ligája győzelem iránti vágy hajtotta, holott egy klub project sikeressége nem állhat vagy bukhat, azon, hogy nyernek-e BL-t vagy sem. A ugyanabba státuszba sodorták magukat a BL-győzelem iránti csillapíthatatlan vágyuk miatt, mint amiben a illetve a is töltötte az elmúlt szezonjait. Vagy BL győzelem, vagy totális kudarc az adott szezon. Ez különösen City esetében lehet mérgező mentalitás, hiszen mégiscsak a világ legerősebb bajnokságában tud dominálni lassan egy évtizede és miközben a hőn áhított európai trónra akart felülni Pep és armadája, szépen lassan a nyakukra nőtt a Liverpool.

A tavalyi szezonban oly sokszor csődöt mondó védelem már Laporte felépülésével is erősödni fog, pláne akkor, ha sikerülne leigazolni Kalidou Koulibaly-t a Napolitól. A hírek szerint egyre közelednek az álláspontok és bár De Laurentiis híresen nehéz tárgyalópartner, már nem tűnik olyan távolinak a transzfer, mint pár héttel ezelőtt. A kőkemény szenegáli védő lehet az a játékos, aki végre meghozhatja a stabilitást a hátsó négyesben Pep Guardiola számára. Koulibaly évek óta a egyik legjobb középhátvédje, akinek a passzjátéka is tökéletes illik Guardiola elképzeléseihez.

David Silva már nincs, az ő jelenléte hiányozni fog Manchesterből, tíz ott töltött éve alatt ikonná vált, sőt talán a klub történetének egyik, ha nem a legjobb játékosává. Leroy Sané is távozott, személyében egy kiváló szélsőt veszített el a City, ám korántsem olyat, aki nélkül ne működne továbbra is hatékonyan a támadósor. Helyére a fiatal Ferran Torres érkezett Valenciától, míg a védelembe 45 millió euróért jött Nathan Aké a Bournemouhtól.

A keret tehát egészét tekintve továbbra is kiemelkedik a Premier League-ből, ha kezdőcsapatokat összehasonlítva nincs is sok különbség a Liverpool és Manchester City között, mélységet tekintve senki sem veheti fel a versenyt velük.

Felnő-e a feladathoz Lampard?

A szakértők többsége egyetért azzal, hogy ha van csapat, amelyik beszólhat a két gigász küzdelmébe, az a nyáron alaposan megerősített Chelsea. A tavalyi transzferpiacról való kizárást a lehető legjobban menedzselte a klub, Frank Lampard az első szezonjában bebizonyította, hogy eredményesen tud együtt dolgozni a fiatalokkal. Tammy Abraham, Mason Mount és Fikayo Tomori a legjobbak között is helytállt, a Kékek előtt pedig két út állt: vagy folytatják a Lamparddal megkezdett utat és a fiatalokra támaszkodnak, vagy a tavaly megspórolt pénzt egy nyár alatt elköltik és a lehető legerősebb keretet rakják össze. Utóbbi mellett döntöttek és talán a Chelsea egyedüliként zárja majd úgy ezt az átigazolási szezont a kontinens nagyjai közül, akik igazán sok pénzt költöttek el a gazdasági válság ellenére is. Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz és Ben Chilwell összesen 223 millió került, melléjük Thiago Silva és Malang Sarr érkezett szabadon igazolható játékosként.

A kérdés az, hogy Lampard, hogyan kezeli, hogy most már valós nyomás lesz rajta és Abramovicsék már eredményt is szeretnének látni. Az egykori közönségkedvenctől már nem elég, hogy van egy fiatal, szimpatikus csapata, egy ilyen átigazolási szezon után már virítani kell.

Harc a negyedik helyért

A Bajnokok Ligája indulást jelentő negyedik helyért óriási harc lesz. A szezon második felét erősen befejező indul a legjobb esélyekkel, főleg ha Bruno Fernandes egy teljes szezonon át tudja azt hozni, amelyet az előző idényben. Donny van den Beek szerződtetése főnyeremény lehet, de a Vörös Ördögök szintlépése attól függ leginkább, hogy a fiatal trió, Rashford-Martial-Greenwood, tud-e szintet lépni ebben a szezonban. Vagy felkészül Jadon Sancho?

Az Arteta kinevezésével úgy tűnik, végre elindult a fejlődés útján, az FA-kupa, valamint a Community Shield győzelem mindenképp ezt mutatja. Egyelőre messze vannak a legjobbaktól, sőt, a TOP4-be kerülésre sem az Ágyúsok a legesélyesebbek.

Mourinho Tottenhamje kapcsán egyelőre többet olvasni arról, hogy a fogadóirodák szerint a portugál lehet az első menesztett edző a sztárcsapatok közül, valamit az Amazon Prime-on futó sorozatuk. Kane és Son felépült, de a pad továbbra sem elég hosszú, különösen a támadósort illetően. A Special One a napokban ki is jelentette, hogy szüksége lenne egy csatárra, ezzel pedig a felettesei is tisztában vannak. Belotti és Milik a jelöltek, mint Kane cserék, holott Mourinho azt nyilatkozta, hogy inkább olyan játékost szeretne, aki az angol mellett is tudna játszani, nem pedig helyette, csereként.

A Wolverhampton tovább portugálosodott és Leiceter mellett idén is ők lehetnek azok, akik a középmezőnyből feltörve megnehezíthetik a nagyok dolgát, kiegészülve a James Rordiguezzel és Allannal megerősített Evertonnal.

Az újoncok között csupa szívünknek kedves csapatnak szurkolhatunk: a Fulham és WBA Gera Zoltán miatt áll hozzánk közel, míg a Leeds United 16 év után jutott vissza az első osztályba a különc Marcelo Bielsa vezetésével.

Lesznek-e nézők és ha igen, mikor?

A szezon még biztosan nézők nélkül indul el, ám jó eséllyel hamarosan, ha limitált létszámban is, de ismét visszatérhetnek a szurkolók a stadionokba.

A Premier League már hónap óta készül egy biztonsági protokollal, hogy minél biztonságosabb körülmények között nyithassák meg a kapukat a nézők előtt. A legutóbbi hírek szerint van rá esély, hogy akár már októbertől kezdőden legalább 2500 ember bemehessen a mérkőzésekre.