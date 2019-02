Premier League: Nyert a Pool, a City, a United, a Chelsea és az Arsenal

Nagyüzem volt az angol bajnokságban.

Szerdán este folytatódtak a Premier League küzdelmei. Az a furcsa esett meg, hogy tegnap egy TOP6-os csapat sem lépett pályára, ma viszont az összes, úgyhogy vágjunk bele a szerda legfontosabb történéseibe!

A listavezető Liverpool a Watfordot fogadta az Anfielden, és viszonylag gyorsan eldöntötte a három pont sorsát, hiszen Mane 20 perc alatt kétszer is betalált.

Aztán Van Dijk is duplázott, illetve Origi is gólt szerzett, a Pool pedig 5-0-ra nyert és továbbra is vezeti a PL tabelláját.

A Manchester City a West Ham együttesével küzdött meg hazai pályán, és a vártnál nehezebben tudott nyerni, hiszen csak Agüero tizenegyesből szerzett találatával tudtak nyerni 1-0-ra.

Guardiola együttese ezzel ismét 1 pontra zárkózott a listavezető Pool-ra a Premier League-ban.

A londoni derbin a Chelsea a Tottenhamet fogadta. A 0-0-s első félidőt követően a Chelsea Pedro 57. percben szerzett találatával vezetett, aztán Trippier öngóljával ki is alakult a 2-0-s végeredmény, amely után a Chelsea a 6., a Tottenham pedig továbbra is a 3. helyen.

A Manchester United ezúttal a Crystal Palace otthonába látogatott, és idegenben tudtak nyerni 3-1-re (Lukaku dupla és Young, illetve Ward), amellyel a Vörös Ördögök az 5. helyen állnak a tabellán.

Az Arsenal az Emirates-ben fogadta a Bournemouth együttesét, és magabiztosan nyertek 5-1-re (Özil, Mkhitaryan, Koscielny, Aubameyang, Lacazette illetve Mousset), amellyel az Ágyúsok a 4. helyen a tabellán.

A Premier League szerdai eredményei:

Arsenal 5 - 1 Bournemouth

Southampton 2 - 0 Fulham

Chelsea 2 - 0 Tottenham

Crystal Palace 1 - 3 Manchester United

Liverpool 5 - 0 Watford

Manchester City 1 - 0 West Ham