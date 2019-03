Premier League: Idegenben nyert a City, hazai pályán győzött a United

Mindkét manchesteri csapat megszerezte a három pontot.

Szombat délután a Premier League 29. fordulójának mérkőzéseire került sor, köztük a két manchestri csapat is pályára lépett.

Korábban az észak-londoni derbin egy kiélezett, parázs meccsen osztozkodott a pontokon a Tottenham és az Arsenal.

A bajnokesélyes Manchester City a Bournemouth otthonába látogatott, és 1-0-ra nyert Guardiola együttese.

Az első félidőt a csapatok 0-0-val zárták, pedig elképesztő labdabirtoklási fölényben volt a City, ugyanis 80%-ban volt náluk a labda, gólt azonban nem sikerült elérniük.

Talán a legfontosabb történés volt, hogy az első játékrész végén megsérült Kevin de Bruyne, le is kellett cserélni, őt Mahrez váltotta.

A második játékrészben azonban megtört a gólcsend: az 55. percben szép tili-tolizás után David Silva tálalt a jobb oldalon érkező Mahrez elé, aki éles szögből az ötös sarkáról laposan lőtt a hálóba.

A továbbiakban is elképesztő fölényben focizott a City, Sterlingnek, Mahreznek és Agüerónak is volt gólszerzési lehetősége, utóbbi még a kapufát is eltalálta, de több találat nem született.

Guardiola együttese végül 1-0-ra nyert és egyelőre 2 pontos előnnyel visszavette az elsőséget a Pool-tól, a Bournemouth a mai vereség után a 12. helyen a tabellán.

A városi rivális Manchester United az Old Traffordon fogadta a Southamptom együttesét.

Nem kis meglepetésre az első félidőt a vendégek előnnyel zárták, ugyanis a 26. percben mintegy 23 méterre jobbról a kaputól Valery lövésre szánta el magát és hatalmas gólt lőtt a bal felsőbe.

Igaz, De Gea kicsit benne volt a gólban, hiszen a rövidet fogta, mégis besuhant a labda mellette/fölötte.

A második játékrészből alig telt el pár perc, amikor egy tetszetős United-támadás végén Pereira 20 méterről középről győnyőrűen tekert belsőbl a bal felső sarokba.

Sőt, az 59. percben már vezttek a Vörös Ördögök, amikor a bal oldalon a leshatáron lépett ki Lukaku, védőjével szemben csinált egy befelé cselt, majd szépen tekert a bal alsóba.

A 75. minutumban azonban visszajött a meccsbe a Soton, amikor mintegy 23 méterre a kaputól Ward-Prowse végzett el szabadrúgást és védhetetlenül tekert a jobb felsőbe.

De még közel sem volt vége, hiszen a 88. percben Lukaku fordult kapura és 16 méterről nyeste a labdát a bal alsóba.

A legvégén még az is belefért a Unitednek, hogy Pogba kihagyjon egy tizenegyest.

A pazar gólok meccsén végül a Vörös Ördögök 3-2-re nyerte, és feljöttek az Arsenal elé a 4. helyre, a Southampton pedig maradt a 17. a tabellán.

A Premier League szombat délutáni eredményei:

Bournemouth 0 - 1 Manchester City

Brighton 1 - 0 Huddersfield

Burnley 1 - 3 Crystal Palace

Manchester United 3 - 2 Southampton

Wolves 2 - 0 Cardiff