Premier League-csapat kispadján látjuk viszont a Barcelona vezetőedzőjét?

A katalánoktól a szezon végén távozó Xavi Hernandeznek határozott elképzelései vannak a jövőjét illetően.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Xavi Hernandez, a Barcelona szezon végén leköszönő edzője Premier League-állás iránt érdeklődik.

Mint ismert, a Barcelona vezetőedzője, Xavi Hernandez a szezon végén távozik a klubtól. Bár nem zárta ki, hogy a jövőben visszatér, ezt később akár további tapasztalatokkal felvértezve is megteheti.

Spanyol sajtóorgánumok a hét elején arról számoltak be, hogy Xavi nem tervez visszavonulni, most pedig a Diario AS írt arról, hogy továbbra is Európában folytathatja az edzői tevékenységét.

A lap úgy tudja, Xavi kizárta, hogy visszatérjen korábbi állomáshelyére, Katarba. Egy Sergio Busquetsékkel közös decemberi családi vacsora alkalmával a Barca korábbi csapatkapitánya megkérdezte tőle, hogy nem lenne-e kedve átvenni az Inter Miami irányítását, ahol Busquets mellett olyan volt csapattársak futballoznak, mint Jordi Alba, Luis Suárez és Lionel Messi.

Xavi állítólag azt válaszolta, hogy Európában szándékozik folytatni pályafutását, de Spanyolországban a gránátvörös-kékek után nem ülne le más kispadra.

Az a terve, hogy „szabadságra” megy, és Barcelonában tölti az időt a családjával. A következő nyártól azonban új állás után néz, bár egy megfelelő ajánlat akár korábban is visszacsábíthatja a kispadra. A katalán szakember prioritása a Premier League, de a Bundesliga és a Serie A kínálta lehetőségek is érdeklik.

Kérdés persze, hogy mekkora lesz a kereslet iránta. Xavit súlyos kritikák érték a Barcelona idei szezonja miatt – a csapatot jelenleg tizenegy pont választja el a tabella első helyétől, kiesett a Király-kupából és a spanyol Szuperkupát is elveszítette a nagy rivális Real Madriddal szemben –, ugyanakkor az is igaz, hogy tavaly 2019 óta az első bajnoki címére vezette az együttest.