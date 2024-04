Premier League-csapat hívta Marco Rossit!

Marco Rossi már a télen válthatott volna – most elárulta, hogy miért maradt mégis a magyar válogatottnál.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar válogatott szövetségi kapitányának, Marco Rossinak ezen a télen is lett volna lehetősége arra, hogy máshová szerződjön.

A cikk lejjebb folytatódik

Az olasz-magyar szakember erről a Teleclubitaliának beszélt.

„A Serie A-ból nem hívtak, de voltak más érdekes ajánlatok, a Premier League-ből is, amelyek aztán nem haladtak előre. Azok után, amin Magyarországgal keresztül mentem eddig, nem tűnt helyesnek, hogy elmenjek. Most decemberben is volt egy ajánlatom, de ez esetben sem tűnt helyénvalónak számomra, hogy az Európa-bajnokság előtt gondolkodjak rajta” – mondta Marco Rossi.

A kapitány arról beszélt: azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a pályafutása végéig a mieinket irányítja.

„2025 decemberéig van szerződésem a magyar szövetséggel, de ahogy az elnök (Csányi Sándor – a szerk.) mondta, szeretné, ha a karrierem végéig itt maradnék, és utána egyfajta különleges tanácsadó lennék a szövetségnél. Úgy érzem, nagyon megbecsülnek és kedvelnek, ezért nem látok okot a váltásra” – szögezte le Marco Rossi.

Mint megírtuk, a magyar válogatott szövetségi kapitányát a télen a tavalyi olasz bajnokkal, a Napolival boronálta össze a sajtó.