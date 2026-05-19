ÉLŐ! Drámai kedd a Premier League-ben: Bajnoki cím és túlélés a tét!

Bournemouth – Manchester City: Guardioláék nem hibázhatnak

Amennyiben a Manchester City nem tud diadalmaskodni a Vitaly Stadionban, a bajnoki cím sorsa végleg eldől: ünnepelhet az Arsenal. Miután az ágyúsok hétfőn legyőzték a Burnley-t, előnyük öt pontra nőtt a tabellán. Ha a Manchester City ma este pontokat veszít a remek szezont futó, jelenleg 6. helyezett Bournemouth ellen, az Arsenal hivatalosan is Anglia bajnoka. A Bournemouth számára is van tétje a mérkőzésnek: a hatodik hely Európa Liga szereplést biztosíthat a csapatnak, azonban az ötödik, Bajnokok Ligáját jelentő helyezés se elérhetetlen, hiszen 1 pontra megközelíthetik a Liverpoolt egy győzelemmel.

Chelsea – Tottenham Hotspur: Élet-halál harc a Stamford Bridge-en

A Tottenham története egyik legsötétebb krízisét éli: a csapat a 17. helyen áll, mindössze két ponttal megelőzve a már kieső zónában lévő West Ham-et. Amennyiben döntetlent játszik az észak-londoni csapat, a gólkülönbségüknek köszönhetően bebiztosíthatják a bennmaradást. A Chelsea jelenleg a 10. helyet foglalja el a tabellán, ezáltal a presztízsen és a szurkolók kiszolgálásán kívül nincs nagy tét számukra - legfeljebb a konferencia ligába kvalifikálást érhetik el, azonban a tabellán előttük áll a Brentford, illetve a Sunderland is.

