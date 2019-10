Preisinger nyolcaddöntőbe jutna a válogatottal

Bizakodó a magyar szövetségi kapitány.

Preisinger Sándor szövetségi edző kijelentette: a magyar válogatott egyértelmű célja, hogy csoportjából a nyolcaddöntőbe jusson a jövő hétvégén kezdődő U17-es labdarúgó-világbajnokságon, közölte az mti.hu.

- Ahogy eddig is, úgy most is lépésről lépésre haladunk. Ha sikerül 16 közé jutni, akkor majd kitűzhetünk új célokat - mondta a csütörtöki sajtóbeszélgetésen a tréner, aki már a brazíliai időzónához igazodva esti időpontban tart foglalkozást a telki edzőközpontban.

A csoportellenfeleket illetően úgy fogalmazott, az ausztrál csapat futballja leginkább a szerbek stílusára hasonlít, a korosztályban ötszörös világbajnokként rekorder Nigériát nagyon jó egyéni képességű és gyors játékosok alkotják, a legérettebbnek pedig Ecuador játéka tűnik, ezért a videofelvételek alapján a dél-amerikai együttest tartja a legerősebbnek a trióból.

- Várhatóan 30-35 fokos meleg, de csapadékos idő vár majd a válogatottakra. A mi meccseink késői időpontjai miatt már naplemente lesz, azaz várhatóan a hőség is csökken addigra - tért ki a brazíliai körülményekre Preisinger. Az MTI érdeklődésére úgy vélekedett, csapatának mindenben előre kell lépnie az Európa-bajnoksághoz képest, de a pontosságot és a több labdabirtoklást említette konkrétan.

Preisinger megjegyezte, egyes játékosok már felkerültek a felnőttekhez, és abban reménykedik, ez a futballisták dinamikáján is meglátszik majd, továbbá ennek köszönhetően letisztultabb játékot vár.

Kata Mihály arról beszélt, hogy mindenképpen szeretnének továbbjutni a négyesből. A felkészülést illetően azt mondta az Budapest középpályása: augusztusban egy győzelemmel és két vereséggel nem sikerült jól egy csehországi torna, de ott több meccsen is nem meghatározó futballisták léptek pályára, szeptemberben viszont az alapcsapattal kétszer is győztek Horvátországban.

A magyarok, akikre szombaton 29 órás utazás vár a helyszínre, október 26-án közép-európai idő szerint 22 órakor Nigériával kezdenek, majd három nappal később Ausztráliával találkoznak, november elsején pedig Ecudor ellen zárják a csoportkört. Mindhárom mérkőzést Goianiában, a 13 500 néző befogadására alkalmas Olimpiai Stadionban rendezik.

A hat négycsapatos csoportból az első kettő, valamint a négy legjobb harmadik jut a nyolcaddöntőbe, onnantól egyenes kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem. A döntő november 17-én lesz.

