Potter, Terry, Pochettino: közülük kerülhet ki a Chelsea új menedzsere?

Alig pár órával azután, hogy elköszöntek Thomas Tucheltől, máris beindultak a találgatások a Chelsea új menedzseréről.

Az Abramovics-éra utáni első menedzserváltására készül a Chelsea, miután szerdán reggel a klub felbontotta Thomas Tuchel szerződését. Az angol sajtó máris számba vette a lehetséges jelölteket, akik átvehetik az irányítást a londoni klubnál.

Szinte mindenhol a legesélyesebbek között emlegetik Graham Potter nevét, aki a Brighton menedzsereként igazi taktikusnak számít. Az angol szakember a Sirályokkal remekül kezdte a szezont, a szupersztárokat nélkülöző játékoskeret ellenére is a 4. helyen tanyázik a csapat, az impozáns eredmények után pedig Pottert már a 6 legjobb angliai menedzser között emlegetik.

Szintén szóba került Mauricio Pochettino neve, aki a PSG-től történt menesztése óta munkanélküli, de a Southampton és a Tottenham menedzsereként komoly tapasztalatot szerzett a Premier League-ben.

Nem múlhat el edzőváltás anélkül, hogy ne merüljön fel a jelöltek között Zinedine Zidane, ez most is megtörtént, de a hírek szerint Zizou továbbra is a francia válogatott szövetségi kapitányi székére pályázik, így viszonylag kevés esély van arra, hogy a világbajnokságot megelőzően bármely klubcsapatnál munkát vállaljon.

Beköszönthet a szigor a Chelsea öltözőjébe, amennyiben Marcelo Bielsára vagy épp Diego Simeonéra esne az új tulajdonos választása. Bielsával kapcsolatban azonban érdemes elmondani, hogy totális kontrollt nemcsak az öltözőben gyakorol, előszeretettel veszi át az irányítást a klub játékospolitikája felett is, a hírek szerint Tuchel és Boehly épp ezen rúgta össze a port több alkalommal is. Simeone kinevezése pedig azután meglepő lenne, hogy Tuchelt játékstílusát gyakran jellemezték túl, hogy nem elég kreatív – ez pedig Simeone Atlético Madridjára is igaz.

Végezetül a Goal.com angol szerkesztősége bedobta John Terry nevét is. Tény, hogy az egykori csapatkapitány és közönségkedvenc ismeri a klubot, a vérében van a Chelsea-faktor, valamint épp a klub akadémiáján dolgozik utánpótlásedzőként, de kérdés, hogy az új tulajdonos rámeri-e bízni befektetését egy tapasztalatlan menedzserre. Egy biztos: napokon belül kiderül, ki lesz a Boehly-éra első kinevezett menedzsere Londonban…

