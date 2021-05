Portugál vezetőedző a Kisvárdánál - hivatalos!

Joao Janeiro személyében portugál szakember dirigálja a nyártól a Kisvárda együttesét.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A szabolcsi klub a szezon végén jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg Supka Attila szerződését. Révész Attila sportigazgató indoklása szerint a fiatal játékosok képzésében jártasabb stábot szerettek volna alkalmazni.

Így esett a választás a 39 esztendős Joao Janeirora, aki nem ismeretlen a magyar futballközeg számára, hiszen a 2018/19-es szezonban a Szeged vezetőedzője volt, korábban dolgozott a portugál Belenenses és Estoril csapatainál, valamint az Egyesült Államokban az utánpótlásképzésben.

Révész Attila az alábbiak szerint indokolta a kinevezést a klub hivatalos honlapján:

"A fiatal játékosok portfóliója az ő meglátása szerint egyezett a miénkkel, ez azért fontos, mert korábban jeleztük, más útra térünk, amelyben több szerep jut az akadémistáinknak. Más kluboknál is jellemző a fiatalítás az edzői stábban, mi is szeretnénk az új gondolatok, az új filozófia és az új futballkultúra által lehetőséget teremteni a tanulásra, a megújulásra. Ráadásul korábbi magyarországi munkahelyéről, Szegedről is sikerült feltérképeznünk őt. Tudjuk, hogy némi tapasztalatra van szüksége, de a mi utunkon megfelelő személyiség lehet."

Janeiro munkáját az akadémia szakmai igazgatója, Szentes Lázár fogja felügyelni. Feladatai közé tartozik majd a játékosok egyéni fejlesztése, az akadémián pallérozódó és tehetséges futballisták teljesítményének elemzése is.”

A várdaiak a héten bejelentették, hogy további két évvel meghosszabbították Rubus Tamás szerződését, kölcsönjátéka után pedig végleg megszerezték Ötvös Bencét a Nyíregyházától.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A magyarok győzelme 5,50-es oddsot ad a Portugália elleni Eb-meccsen.