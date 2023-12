Pontot szerzett idegenben a Manchester United, Szoboszlaiék lecsúsztak az első helyről

A Liverpool először veszített pontokat hazai pályán a bajnokságban, alaposan megfizetett érte.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A forduló előtt még listavezető Liverpool hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Manchester United ellen az angol élvonal 17. fordulójában.

A cikk lejjebb folytatódik

Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatában a Liverpool jókora lendülettel kezdte a Manchester United elleni mérkőzést, az első öt percben a hazaiak agresszív letámadásának hála a vendégek csak másodpercekre tudták megtartani a labdát.

A játék képe a folytatásban sem változott sokat: emezek keresték a rést a pajzson, amazok foggal-körömmel védekeztek.

Egy szöglet után adódott a Vörös Ördögök első nagy lehetősége, ám Van Dijk léc alá tartó fejesét Onana bravúrral hárította. Nem sokkal később Konaté fejelt a kapu fölé, majd az első játékrész hajrájában Szalah bal alsó sarokra tartó lövését védte a vendégek kapusa.

A második félidő is Liverpool-lehetőséggel indult – Alexander-Arnold vágott ki egy szólót, majd lőtt az oldalhálóba –, ám nem sokkal később már a túloldalt is menteni kellett Garnacho helyezténél.

Jürgen Klopp, a hazaiak menedzsere egy órányi játék után nyúlt bele a csapatába, Gravenberchet sérülés miatt, Szoboszlait taktikai okokból hozta le a pályáról.

A játékrész dereka táján Onana előbb magabiztosan védte Szalah lövését, majd kicsivel később „szemmel verte” Alexander-Arnold próbélkozását, amely után a labda néhány centiméterrel suhant el a jobb alsó sarok mellett. A Manchester United is ekkortájt jegyezhette fel az első kaput eltaláló kísérletét, ám Hojlund éles szögből leadott lövése elakadt a kapujából kimozduló Alissonban.

A Liverpool a folytatásban is hajtott a gólért – Szalah és Konaté kísérletét is hárította Onana – ezen a meccsen azonban érintetlenek maradtak a hálók. Sárga lapot viszont jópárat feljegyezhettek a krónikások, ezek közül kettő a vendégek védője, Dalot neve mellé került, így ő a 94. percben már indulhatott is zuhanyozni.

A Manchester United azonban tíz emberrel is kihúzta a hátralévő perceket, így a tabella hetedik helyén zárta a fordulót, öt ponttal lemaradva ötödik, már európai kupaszereplést érő pozícióról.

A Liverpool először veszített pontokat hazai pályán a bajnokságban, a 0–0 pedig egyúttal azt jelentette, hogy az Arsenal maradt a tabella élén. A második helyre szorult Vörösök a következő körben éppen az Ágyúsokkal csapnak össze...