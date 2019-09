"Pont egy ilyen edzőre van szükségem" - Lukaku Contét méltatta a milánói derbi után

Az olasz mesterrel eddig hibátlan a bajnokságban az Inter.

A milánói derbin gólt szerző Romelu Lukaku elárulta, kiváló a kapcsolata Antonio Contéval, és a pályafutása ezen szakaszában pont egy hozzá hasonló edzőre volt szüksége.

Az vasárnap este simán győzte le 2-0-ra az AC Milant. Marcelo Brozovic egy megpattanó lövéssel szerzett vezetést a kék-feketéknek, majd 12 perccel a meccs vége előtt Lukaku végleg eldöntötte a három pont sorsát.

A belga támadó szerint Conte képes extra motivációt biztosítani a játékosok számára, ez az eredmény pedig remek válasz volt a hétközi, Slavia Praha elleni döntetlen után.

- Nagyon erős a kapcsolatom Contéval. Ő egy olyan edző, aki igazán segít nekem. Most 26 éves vagyok, és jelen pillanatban pont egy olyan edzőre van szükségem, aki képes motiválni, és minden nap segít nekem.

Boldog vagyok, hogy itt lehetek és vele dolozhatok. Ez a meccs rendkívül fontos volt számunkra, és elégedettek vagyunk a három ponttal. A Slavia elleni meccs nagyon nehéz volt, de most remekül felkészültünk, és erős választ adtunk a kétkedőknek - nyilatkozta Lukaku a DAZN-nak.

Conte már korábban a -hez is szerette volna leigazolni Lukakut, de a csatár akkor végül a Manchester Unitedhez került, most viszont végre együtt dolgozhatnak, és az olasz mester szerint még ennél is több van a belga csatárban.

- 26 éves, és azért igazoltuk le, mert még rengeteg potenciál van benne. Ha megfelelő munkát végzünk vele, akkor rendkívül fontos lehet a számunkra. Még ennél is többre képes, ezt pedig neki is megmondtam - mondta játékosáról az Inter edzője.

Conte kinevezését követően a szurkolók azt várták, hogy az Inter versenyben lesz a bajnoki címért, a milánói együttes pedig ennek megfelelően jelenleg száz százalékos teljesítménnyel vezető a -t.

