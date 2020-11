Pogbának felüdülés ha a United helyett a válogatottal lehet

A francia válogatott mind a horvátokat, valamint a portugálokat is legyőzte a legutóbbi két fordulójába, így a klubjával nehéz időket átélő Paul Pogba érthetően elégedetten nyilatkozott nemzeti csapata helyzetéről, némileg odaszúrva ezzel a Manchester Unitednek is.

"Az, hogy most a nemzeti csapattal lehetek, olyan, mintha végre friss levegőhöz jutottam volna. Beszélgettem Varane-al, Griezmannal egy közös ebéd során és azt mondtam a srácoknak, hogy talán nem vagytok vele tisztában, de elképesztő jó csapatunk van" - mondta a francia RTL rádiónak Pau Pogba.

A középpályásnak azonban klubjával semmi sem akar összejönni, a Mancehster United gyengén kezdte a szezont, a legutolsó hét mérkőzésből ötször pedig csak a padon kapott helyet.

"Még nem kellett átmennem ilyen időszakon korábban egyszer sem. Mindig rendszeresen játszottam, ritmusban voltam, de ez most hirtelen megváltozott. Újra vissza kell találnom a régi formámhoz, megtalálni önmagam. Kiegyensúlyozottabnak kell lennem."

